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DIA DOS PAIS

Paulista: centro judicário promove ação gratuita de reconhecimento voluntário de paternidade

Atendimento será realizado nesta sexta-feira (7), no Fórum de Paulista, com oferta gratuita de exames de DNA

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A iniciativa busca garantir o direito à identidade por meio do reconhecimento voluntário de paternidade com exame de DNA gratuitoA iniciativa busca garantir o direito à identidade por meio do reconhecimento voluntário de paternidade com exame de DNA gratuito - Foto: Prefeitura de Paulista / Divulgação

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Paulista promove, nesta sexta-feira (7), das 8h30 às 11h30, uma ação gratuita de reconhecimento voluntário de paternidade.

A iniciativa conta com o apoio da prefeitura de Paulista e da Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) e será realizada no Fórum de Paulista, localizado no centro do município.

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A ação é destinada às crianças e aos adolescentes que ainda não possuem o nome do pai na certidão de nascimento.

Para participar, é necessário que pai, mãe e filho (a) compareçam juntos ao local para a realização do atendimento.

Durante a ação, também serão realizados exames de DNA de forma gratuita. A coleta do material genético é feita por meio de uma pequena punção na ponta do dedo, em um procedimento rápido e simples.

Serviço
Ação gratuita de reconhecimento voluntário de paternidade com realização de exame de DNA

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