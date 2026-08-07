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DIA DOS PAIS Paulista: centro judicário promove ação gratuita de reconhecimento voluntário de paternidade Atendimento será realizado nesta sexta-feira (7), no Fórum de Paulista, com oferta gratuita de exames de DNA

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Paulista promove, nesta sexta-feira (7), das 8h30 às 11h30, uma ação gratuita de reconhecimento voluntário de paternidade.

A iniciativa conta com o apoio da prefeitura de Paulista e da Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) e será realizada no Fórum de Paulista, localizado no centro do município.

A ação é destinada às crianças e aos adolescentes que ainda não possuem o nome do pai na certidão de nascimento.

Para participar, é necessário que pai, mãe e filho (a) compareçam juntos ao local para a realização do atendimento.

Durante a ação, também serão realizados exames de DNA de forma gratuita. A coleta do material genético é feita por meio de uma pequena punção na ponta do dedo, em um procedimento rápido e simples.

Serviço

Ação gratuita de reconhecimento voluntário de paternidade com realização de exame de DNA

Local: Cejusc de Paulista, no Fórum Municipal

Data: Sexta-feira, 7 de agosto de 2026

Horário: 8h30 às 11h30

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n - Centro, Paulista

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