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Igreja Católica Recife: celebração da Festa de Nossa Senhora do Carmo tem início nesta segunda-feira (6) Programação na Basílica do Carmo vai até o dia 16 de julho, data oficial que homenageia a padroeira do Recife

A festa de Nossa Senhora do Carmo está oficialmente iniciada no Recife. A abertura da celebração que homenageia a padroeira da capital pernambucana ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), na Basílica do Carmo, em Santo Antônio, na área central da cidade.

A Missa Solene foi presidida por dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió, e contou com a presença de centenas de fiéis devotos da santa.

Após a celebração, a bandeira de Nossa Senhora do Carmo foi hasteada no Pátio do Carmo.

O frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo, convidou o público para participar do momento de celebração à Virgem do Carmelo.

“Começamos a festa de nossa mãe padroeira, a rainha de Pernambuco e rainha dos nossos corações. [...] Venha participar conosco destes dias de alegria, de festa e de louvor à mãe de Deus, à Virgem do Carmelo, à rainha de Pernambuco”, disse o religioso.

Frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Este ano, o tema da festa é “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração”; e o lema, “Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação”.

Além disso, serão comemorados dois importantes jubileus, sendo os 775 anos da tradição da entrega do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Voluntária da Basílica do Carmo desde que ficou viúva, há 29 anos, a aposentada Josefina de Lima Aquino sente muita gratidão pela padroeira do Recife.

“Não quero vida melhor do que essa que eu escolhi. Sou muito feliz aqui. Até doente eu venho, com o pé inchado. Mas eu só vou deixar de vir um dia quando faltar minhas forças e Jesus me tirar. Mas enquanto isso eu vou fazer tudo para ficar até o final. Porque amo Nossa Senhora do Carmo, a rainha de Pernambuco, e amo trabalhar na obra de Deus. É gratificante, sou muito feliz”, pontuou.

Josefa Lima de Aquino começou a frequentar a Basílica de Nossa Senhora do Carmo após a morte do marido e passou a vender flores e outros artigos religiosos na igreja | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Quem compartilha o sentimento é o bancário aposentado Valdemar Guerra, que é devoto da santa há mais de 30 anos.

A relação com Nossa Senhora do Carmo começou após um pedido de intercessão pela saúde da filha, que precisava fazer uma cirurgia.

“A minha filha precisou fazer uma cirurgia muito perigosa e eu fiz apelo a ela. Pedi a ela e ela intercedeu para minha filha ficar boa. E ela ficou boa, graças a Deus, e eu continuo vindo frequentar aqui. Assisto à missa pela manhã, toda segunda-feira, e na festa dela eu acompanho da meia-noite às 4 da manhã e a saída da procissão”, contou Valdemar.

Valdemar Guerra, bancário aposentado e devoto de Nossa Senhora do Carmo há mais de 30 anos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Programação

A programação religiosa prossegue às 14h, quando será celebrada a Hora Santa Eucarística, e, às 15h, com uma Missa Festiva em ação de graças pelos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

As atividades religiosas serão encerradas às 18h com a primeira Novena Solene da festa. A programação cultural terá início às 19h30, no Pátio do Carmo, com apresentação da cantora Lilli Trindade.

A partir desta terça-feira (7), a Basílica do Carmo sediará missas diárias às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h, além da recitação do Terço Mariano, às 11h, da Hora Santa Eucarística, às 14h, e da Novena Solene, sempre às 18h, até o dia 14 de julho.

Na véspera da solenidade, no dia 15 de julho, a programação passará a ter missas celebradas de hora em hora na Basílica e no Claustro.

No dia 16 de julho, data dedicada à Padroeira do Recife, a programação terá início às 4h e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30.



Os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió, presidiu a Missa Solene de abertura da Festa de Nossa Senhora do Carmo. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

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