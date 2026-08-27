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Literatura Celebração do aniversário de um ano do grupo de leitura feminino #LicomLeca é adiada Programação agendada para ocorrer no Parque Apipucos foi adiada em razão da previsão de chuva

Antes agendada para esta quinta-feira (27), a comemoração de um ano do clube de leitura feminino #LicomLeca, foi adiado. Agora, a programação agendada para ocorrer no Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, será realizada na próxima quinta (3), no mesmo local.

De acordo com a organização do evento, o adiamento se dá em razão da previsão de chuva. O encontro acontece ao ar livre.

A exibição do filme brasileiro 'Que horas ela volta?' segue mantida na programação, no Cine Apipucos. A celebração do #LicomLeca está marcada para iniciar às 18h, de forma gratuita e aberta ao público.

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