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Literatura

Celebração do aniversário de um ano do grupo de leitura feminino #LicomLeca é adiada

Programação agendada para ocorrer no Parque Apipucos foi adiada em razão da previsão de chuva

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#LicomLeca celebra um ano#LicomLeca celebra um ano - Foto: Luana Cruz

Antes agendada para esta quinta-feira (27), a comemoração de um ano do clube de leitura feminino #LicomLeca, foi adiado. Agora, a programação agendada para ocorrer no Parque Apipucos, na Zona Norte do Recife, será realizada na próxima quinta (3), no mesmo local.

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De acordo com a organização do evento, o adiamento se dá em razão da previsão de chuva. O encontro acontece ao ar livre. 

A exibição do filme brasileiro 'Que horas ela volta?' segue mantida na programação, no Cine Apipucos. A celebração do #LicomLeca está marcada para iniciar às 18h, de forma gratuita e aberta ao público.    

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