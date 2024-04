A- A+

Escotismo Celebração do Dia Mundial do Escoteiro anima o Parque Santos Dumont este sábado (27) Evento acontece das 8h30 às 16h e contarão com diversas atividades dos Escoteiros de Pernambuco

Os Escoteiros do Brasil - Região Pernambuco - celebram neste sábado (27) o Dia Mundial do Escoteiro com o chamado "Grande Jogo Regional", no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ao todo, mais de 200 escoteiros de todas as idades estarão presentes para participar dessa atividade especial.

O evento reunirá lobinhos (crianças de 6 anos e meio a 10 anos), escoteiros (jovens de 11 a 14 anos) e seniores (jovens de 15 a 17 anos) em diversas atividades desenvolvidas pelos escoteiros.

Os mais jovens desenvolverão atividades lúdicas baseada no seu programa educativo, que tem como pano de fundo a história de Mogli, o menino lobo. Já os adolescentes participarão de uma corrida de orientação urbana, percorrendo algumas bases (jogos de nós e amarras, semáforas, primeiros socorros, entre outros) nas proximidades do Parque

O Grande Jogo Regional tem um significado especial este ano, pois está em alusão ao Dia Mundial do Escoteiro, comemorado dia 23 de abril, e também marca o centenário da União dos Escoteiros do Brasil - UEB. Esta atividade é apenas o prelúdio de um evento ainda maior: o Congresso Nacional dos 100 Anos, que acontecerá na capital pernambucana no final de maio.

Este congresso reunirá adultos voluntários de todo o Brasil para celebrar um século de compromisso com os valores do escotismo e planejar o futuro do movimento no país.

Escoteiros do Brasil realizam atividades. Foto: Divulgação.

