RELIGIÃO Celebrações do Domingo de Ramos marcam o início da programação do Tríduo Pascal em Olinda e Recife Fiéis seguiram em procissão pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda

A programação do Tríduo Pascal da Arquidiocese de Olinda e Recife teve início na manhã deste domingo (2), com as celebrações que marcaram o chamado Domingo de Ramos, data comemorada uma semana antes da Páscoa em alusão ao episódio bíblico da chegada de Jesus em Jerusalém.

A missa, celebrada na Igreja da Misericórdia, em Olinda, contou com a tradicional Benção dos Ramos. Após a Benção, dezenas de fiéis saíram em procissão pelas ruas do Sítio Histórico em direção à Catedral, onde foi celebrada uma missa. As cerimônias foram presididas pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e pelo Padre João Bosco.



“Nós estamos concluindo o tempo da Quaresma. Hoje, celebramos o Domingo de Ramos, que representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pelas pessoas como o rei de Israel”, explicou Dom Fernando Saburido.

O arcebispo chamou atenção, ainda, sobre a importância do Tríduo Pascal na fé católica. “É um período importantíssimo para o ano litúrgico. Convido a todos os fiéis para que participem conosco desses momentos. A Quaresma nos prepara para que possamos celebrar a Páscoa de Jesus de uma maneira plena, convincente e transformadora”, completou.



As celebrações seguem na Quarta-Feira Santa (5) e vai até o domingo de Páscoa (9). Veja a programação completa.



