Sangue é vida Celebrando 48 anos, Hemope dá início à Semana Nacional do Doador de Sangue na próxima terça (25) A abertura oficial acontece na própria terça-feira (25), às 8h30, na sede do hemocentro, no bairro das Graças

A Fundação Hemope comemora, na próxima terça-feira (25), Dia Nacional do Doador de Sangue, 48 anos de atuação na promoção de saúde em Pernambuco.



Para celebrar a data, a instituição dará início à tradicional Semana Nacional do Doador de Sangue, um reconhecimento direto aos voluntários que ajudam a salvar vidas.



Além disso, o evento também é um convite para a população, especialmente os que ainda não são doadores regulares, a contribuir com os estoques de sangue em todo o Estado.

A abertura oficial da Semana Nacional do Doador de Sangue acontece na própria terça-feira (25), às 8h30, na sede do hemocentro, no bairro das Graças, Zona Norte Recife, com a entrega simbólica de placas a 120 doadores homenageados que alcançaram 25, 50 e 100 doações. A cerimônia contará com apresentações musicais, além de bolo comemorativo pelos 48 anos da instituição.

Dia Nacional do Doador de Sangue

“O caminho da vida passa por cada pessoa que decide doar. Na próxima semana, celebramos não apenas a solidariedade, mas a confiança dos pernambucanos na nossa missão. É um agradecimento profundo aos doadores que fazem o sangue circular e um convite para que mais pessoas se juntem a esse gesto que salva vidas todos os dias”, destaca a diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana.

Já a supervisora de Captação de Sangue, Josinete Gomes, ressalta que o momento de celebração também homenageia as empresas parceiras do Hemope.

“São nossos parceiros solidários que abrem as portas para incentivar que seus funcionários doem sangue, além de envolver o município para que a população doe regularmente”, afirmou.

Durante a próxima semana, os oito hemocentros da Hemorrede promoverão ações de valorização dos doadores e sensibilização de novos candidatos, reforçando a necessidade contínua de manutenção dos estoques de sangue. No Recife, as doações acontecem de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Atrações

A abertura da Semana do Doador contará com apresentações musicais do Coral da Chesf e de Vaggy Rossi (cover de Reginaldo Rossi) que prometem animar a manhã dos doadores.

Critérios de doação

Para doar sangue, é preciso estar saudável, ter entre 18 e 69 anos, neste último caso, desde que a primeira doação no Hemope tenha sido feita até os 60 anos, peso superior a 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Também é necessário apresentar um documento original com foto. Para dúvidas ou agendamento, o doador pode ligar para o Disk Doação: 0800-081-1535.

