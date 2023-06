A- A+

Corpus Christi Celebrando Corpus Christi, fiéis saem em procissão pelo centro do Recife; veja fotos Na região central da capital pernambucana, fieis caminharam em procissão pelas ruas em celebração comandada pelo arcebispo de Olinda e do Recife, dom Fernando Saburido

A celebração de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira (8), conta com diversos eventos religiosos no Recife e na Região Metropolitana. Na região central da capital pernambucana, fieis caminharam em procissão pelas ruas em celebração comandada pelo arcebispo de Olinda e do Recife, dom Fernando Saburido.

O arcebipso presidiu, às 10h, uma missa na Igreja Madre de Deus, localizada no Bairro do Recife; na sequência, aconteceu a procissão do Santíssimo Sacramento. No ato, centenas de fiéis seguiram da Madre de Deus à Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada na Praça da Independência, também conhecida como Praça do Diário.

"Nesse momento, temos a oportunidade de celebrar Jesus Cristo que, sob a forma de pão e de vinho, nos alimenta a cada vez que participamos da santa missa", disse o bispo.

Na igreja Madre de Deus, onde a celebração teve início, cerca de 100 sacerdotes participaram da missa, assim como mais de 200 leigos que são ministros da Sagrada Comunhão. Ainda, centenas de fiéis compareceram à programação.



Um deles, o cozinheiro Joaquim do Nascimento, 60, tem as celebrações de Corpus Christi na igreja Madre de Deus como uma tradição familiar. "Eu acompanho tudo isso desde que eu tinha cinco anos, nessa mesma igreja. Minha mãe me trazia, junto à família toda. Sempre que venho por aqui [no Bairro do Recife], dou um jeito de passar na igreja e lembrar de tudo", disse Joaquim.

O aposentado José Correia de Souza, 71, também repete o mesmo roteiro nos dias de Corpus Christi há mais de quatro décadas. "Essa celebração é importante para todos. Agradecemos por tudo e pedimos por saúde para todos os nossos irmãos e irmãs e por livramento. Todo ano estou aqui, faz mais de 40 anos que frequento", afirmou.



Por volta das 11h45, os devotos saíram em procissão. Em carro aberto e sob uma chuva leve, dom Fernando Saburido conduziu os fiéis pela Rua Madre de Deus, passando pela Avenida Marquês de Olinda e atravessando a Ponte Maurício de Nassau com destino à Praça do Diário. De lá, o cortejo seguiu pela Avenida Dantas Barreto até a Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro de Santo Antônio, onde foi concedida a benção final.

