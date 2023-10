Celso Amorim diz que há "um certo jogo de empurra" entre Israel e Egito para abertura de fronteira

A- A+

O assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou neste domingo (15) que há “um certo jogo de empurra” para a abertura da fronteira do Egito para viabilizar a retirada do grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza.

Amorim disse que o Brasil fez tudo do ponto de vista logístico e político para a retirada do grupo e ele "tem esperança" que isso ocorra nesta segunda-feira (16).

— Há um certo jogo de empurra. Se você fala com o lado israelense, eles dizem que os egípcios não abriram a passagem. E se você fala com os egípcios eles falam, eu acredito que isso é verdade, que não abriram porque não têm garantia de que as pessoas poderão passar com segurança.

O assessor lembrou ainda que há muitos interesses em jogos e que a situação é complexa.

Em relação à classificação do Hamas como organização terrorista, Amorim disse novamente que o Brasil segue a classificação da ONU.

— Esse rótulo só aceitamos a que é dada pelo conselho de segurança.

