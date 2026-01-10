A- A+

MUNDO Celular dos pais e idade falsa: como jovens estão burlando a proibição a redes sociais na Austrália Jovens criadores de conteúdo deixam país diante do impacto sobre audiência e monetização das plataformas. Novas regras entraram em vigor há um mês

Um mês se passou desde o início da proibição de uso das redes sociais por menores de 16 anos na Austrália. A nova lei, implementada em 10 de dezembro do ano passado, busca proteger a saúde mental e o bem-estar de jovens australianos.



Apesar disso, a adesão às novas regras não foi 100% alcançada. Alguns usuários proibidos de acessar as plataformas dizem usar estratégias, como datas de nascimento falsas e celulares antigos, para burlar restrições e continuar conectados.



Além disso, alguns influenciadores mirins estão deixando o país, visando manter seus canais e perfis ativos.

Segundo informações divulgadas pelo jornal australiano Financial Review, o jovem Indi, de 14 anos, pegou emprestado um antigo celular da mãe para continuar acessando as redes.

O adolescente, que não quis divulgar seu sobrenome, teve o acesso às contas bloqueado em 10 de dezembro, dia que entrou em vigor o banimento dos jovens de dez plataformas sociais: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick e Twitch.

No entanto, enquanto baixava o aplicativo do Snapchat no antigo aparelho da mãe, o jovem também conseguiu criar um novo perfil no Instagram.

Ele não é o único que conseguiu escapar da proibição. A adolescente, de 14 anos, Chloe McDougall, diz ter mentido sobre a idade. Quando a plataforma solicitou o reconhecimento facial para fazer a verificação, ela driblou o sistema com facilidade. “Pediram meu rosto e eu consegui passar”, disse ela ao jornal.

Além disso, algumas crianças abaixo da faixa etária permitida pelas redes não foram sequer afetadas pelo banimento. Uma delas é Bailey Kvackaj, de 15 anos, de Sunbury, em Melbourne, que continuou com sua conta ativa, apesar de ter usado sua data de nascimento real para criar o perfil.

Ele afirma que nada aconteceu desde a implementação da lei e acrescenta que um amigo seu havia sido banido, mas depois teve a conta recuperada.

Um porta-voz da Ministra das Comunicações da Austrália, Anika Wells, afirmou que não é esperada perfeição nesse momento. “O processo de verificação de idade requer tempo para ser concluído de forma justa e precisa”, declarou.

Procurados pelo Financial Review, TikTok, Snapchat, Meta e Reddit se recusaram a comentar.

O governo da Austrália deve divulgar, no final desta semana, o número de contas desativadas com base em dados fornecidos pelas plataformas de mídia social.

Jovens influencers de mudança

Se alguns jovens que possuíam perfis pessoais nas redes estão dando um jeitinho de burlar as regras, alguns influenciadores estão se mudando para outros países para poder continuar produzindo conteúdo para as plataformas digitais.

Esse é o caso de Charlotte, conhecida como Charli, que se antecipou e mudou com a família de Perth para Londres, em outubro de 2025, para evitar a proibição imposta em seu país. A adolescente, de 14 anos, faz parte de uma família de influenciadores, chamada de Família Empire, conhecida por compartilhar “conteúdo saudável” com milhões de fãs.



Segundo o jornal britânico The Sunday Times, Beck e Bec Lea, juntamente com o filho Prezley, de 17 anos, e a filha Charlotte já planejavam “viajar de qualquer maneira”. Como todos têm dupla cidadania, acharam que esse era o momento perfeito para se mudar, para que a jovem Charli pudesse continuar usando suas redes sociais.

Ao trocar sua casa à beira-mar em Cottesloe por uma nova vida no Reino Unido, Charli poderá manter o acesso ao seu milhão de seguidores acumulado no YouTube, TikTok e Instagram, com os quais compartilha dicas de moda e maquiagem, informou o jornal West Australian, de Perth.

Nas redes sociais, as mães admitiram que se perguntaram “se haviam tomado a decisão certa”. Elas explicaram aos seguidores que, meses atrás, a filha pediu para mudar da escola presencial para a on-line e disseram ter concordado totalmente.

“Sabíamos que isso significava que poderíamos morar em qualquer lugar do mundo porque nossos trabalhos são com mídias sociais, então tudo o que precisamos para trabalhar é de uma conexão com a internet”, disseram na publicação.

Antes de os filhos expressarem interesse em fazer vídeos em 2017, Beck e Bec Lea não sabiam nada sobre o YouTube. Com o tempo, as mulheres largaram suas carreiras, como enfermeira e professora, para investir no mundo on-line.

A família não se opõe à proibição, dizendo que “há jovens que são afetados negativamente pelas redes”, mas afirma que a restrição também afeta pessoas que usam as plataformas para o bem.

Queda da monetização?

Além do caso de Charli, há quem esteja pensando em se mudar por medo da queda de monetização nas plataformas.

De acordo com a Reuters, o YouTuber australiano Jordan Barclay, que construiu uma empresa avaliada em US$ 50 milhões (aproximadamente, R$ 260 milhões), aos 23 anos, e produz conteúdo de jogos para 23 milhões de inscritos, está cogitando se mudar.

A ideia de deixar seu estúdio em Melbourne e ir para o exterior surgiu após ele saber do banimento dos menores de 16 anos da plataforma.

“Vamos nos mudar para o exterior porque é lá que o dinheiro vai estar”, disse Jordan à agência de notícias, cujos sete canais no YouTube incluem EYstreem, Chip and Milo e Firelight.

Ele afirma que não pode se dar ao luxo de continuar fazendo negócios se os anunciantes deixarem a Austrália. Apesar da declaração, segundo suas redes sociais, ele continua vivendo no país.

Nove pessoas da área de mídias sociais da Austrália, entrevistadas pela Reuters, concordaram que a proibição pode levar a uma queda no número de anunciantes e visualizações.

A pesquisadora de mídias sociais, Susan Grantham, da Universidade Griffith, ouvida pela agência, afirma que os YouTubers, que recebem 55% da receita de anúncios e até 18 centavos de dólar australiano por cada 1.000 visualizações, podem ser os mais afetados pela nova regra.

As plataformas de mídia digitais estão adaptando suas políticas para bloquear o acesso do público da faixa etária determinada. De acordo com a regra, as multas podem chegar até 50 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 180 milhões) para as empresas que não se adequarem ou violarem repetidamente a lei.

Veja também