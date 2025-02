A- A+

O assistente técnico José Evandro, de 42 anos, estava realizando mais uma troca de bateria nessa última sexta-feira (14) quando, ao retirar a capa do celular, o aparelho explodiu na mão dele.

O acidente aconteceu no município de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco.



De acordo com Evandro, o smartphone já apresentava a bateria "inchada".

No vídeo capturado pelas câmeras do estabelecimento, é possível ver o momento do estouro. José tenta se livrar rapidamente do celular, quando o aparelho cai no chão, próximo à cadeira.

O técnico ficou com a mão ferida com queimaduras de terceiro grau.

Ele foi atendido no posto de saúde do município e apesar de ter voltado a trabalhar, ainda relata sentir dor e dificuldade para exercer as atividades.

Ao ser questionado se, em seus sete anos de atividade, já havia acontecido outras vezes, ele responde que "as baterias já queimaram, mas não nessas proporções".

"Hoje em dia as baterias estão sendo fabricadas com lítio. É um produto muito inflamado que, quando vaza ou entra em contato com oxigênio, já provoca explosão", relatou o assistente.







