A- A+

Brasil Celular tocou alto de madrugada? Entenda como funciona o alerta da Defesa Civil Tela do celular é congelada e só será liberada quando o usuário fechar a notificação

Moradores de diversos estados brasileiros receberam na madrugada deste sábado, 20, um Alerta Extremo falso enviado pela plataforma Defesa Civil Alerta com a palavra misantropia, que quer dizer "horror à humanidade ou aversão à natureza humana".

A Defesa Civil informou que a plataforma de envio foi tirada do ar à 1h30 da madrugada, "após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do País, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil".

Entenda aqui como funciona o alerta da Defesa Civil.

Por que o Alerta Extremo toca mesmo com o celular no silencioso?

O Defesa Civil Alerta usa a tecnologia Cell Broadcast, de transmissão via telefonia celular, para enviar notificações de desastres.

O alerta se sobrepõe ao uso normal do aparelho, para que o usuário seja advertido de situações de risco alto e que exijam medidas imediatas para autoproteção. A tela do celular é congelada e só será liberada quando o usuário fechar a notificação.

Qual a diferença entre Alerta Severo e Alerta Extremo?

Enquanto o Alerta Extremo busca notificar a população para que adote medidas imediatas para se proteger de alguma situação de alto risco, o Alerta Severo é acionado para casos de urgência esperada, para que seja possível se prevenir com um tempo maior.

No caso do Alerta Extremo, a mensagem aciona um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene. Já no do Alerta Severo, o sinal sonoro será um bipe similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso.

Dá para desligar o alerta?

Alguns aparelhos possuem funcionalidades que permitem configurar alertas de emergência, mas a Defesa Civil recomenda que esses alertas permaneçam ativados. Não é preciso fazer cadastro para receber as notificações.

Por que algumas pessoas receberam e outras não?

A suspeita é que os alertas tenham sido enviados via transmissão direcionada por antenas dentro de uma área definida. Para receber os alertas, o aparelho precisa ser compatível com a tecnologia e também estar conectado a uma rede móvel - ou seja, quem estiver com o celular apenas no Wi-Fi e fora da área de alcance pode não receber.

Os aparelhos mais novos, lançados a partir de 2020, já são compatíveis com o Defesa Civil Alerta, de acordo com o órgão. São aparelhos definidos como CAT 4 ou superior pelo padrão 3GPP, que suportem tecnologias 4G ou 5G com os sistemas operacionais Android e iOS.

Precisa de internet para receber o alerta extremo?

O alerta é enviado por transmissão via telefonia celular, então não depende de internet. Os aparelhos precisam estar sob cobertura de antenas 4G ou 5G, com sinal de telefonia. A mensagem é enviada a todas as pessoas localizadas na área de risco definida pela Defesa Civil.

O que fazer ao receber um alerta da Defesa Civil?

É preciso, primeiro, manter a calma e seguir as orientações que constarem no próprio alerta.

Como saber se um alerta da Defesa Civil é verdadeiro?

Pelo teor da mensagem. O conteúdo das mensagens e o momento de envio são definidos pelas Defesas Civis estaduais e municipais, mas costumam usar orientações para prevenção a risco.

Veja também