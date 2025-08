Celulite facial: jornalista Adriana Perroni é internada novamente por causa da doença; saiba o que é

A- A+

A jornalista Adriana Perroni, da Record, foi internada pela segunda vez com celulite facial. Causada por bactérias, a doença não é a mesma coisa que a "celulite" estética, que aparece nas pernas ou glúteos.

Celulite facial acontece quando bactérias (geralmente Streptococcus ou Staphylococcus aureus) adentram a pele através de uma fissura, corte ou até picada de inseto. Após o contágio, é gerada uma infecção que pode se espalhar e atingir áreas profundas.

Ela é classificada como infecção bacteriana aguda da pele e do tecido subcutâneo e considerada potencialmente grave.

Segundo Perroni, essa segunda internação se deu por conta uma cura incompleta da primeira infecção.

No seu Instagram pessoal, a jornalista falou um pouco sobre a doença e seu quadro atual.

"Fiquei surpresa com a repercussão do meu caso, muita gente nunca tinha ouvido falar sobre celulite facial e agora sabe que ela existe. Isso já vale como um alerta, né?", disse a jornalista em seu Instagram.

Os principais sintomas da celulite facial são vermelhidão e inchaço local, calor na região afetada, dor, sensibilidade, febre e mal-estar (em casos mais graves).

A doença exige tratamento médico rápido para evitar que ela se espalhe para outras partes do corpo, o que pode gerar complicações sérias.

Qual a diferença entre celulite estética e celulite facial?

A palavra celulite significa, de modo geral, uma inflamação do tecido celular.

Na estética, o termo foi popularizado na associação ao relevo irregular da pele em tecidos adiposos. A celulite estética não é contagiosa e nem representa riscos à saúde. Sua causa pode ser influenciada por hormônios, hábitos de vida e até genética.

Já a celulite facial é uma inflamação grave, que requer tratamento com antibióticos e, às vezes, drenagem de abscessos. Assim como a estética, ela não é contagiosa, mas as similaridades acabam aí.

Sua ocorrência se deve a bactérias que já existem na pele ou no ambiente e que entram no organismo por meio de uma ferida.

Em horas ou dias, a celulite facial pode se espalhar, dependendo do estado de defesa do organismo. Por se manifestar no rosto, o risco de atingir áreas críticas como olhos e cérebro faz com que a doença seja considerada grave.

