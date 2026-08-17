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Famosos Celulite pós-septal: entenda infecção de ganhador do MasterChef Confeitaria Bactéria atinge a gordura e os músculos ao redor do olho, exigindo atendimento médico de urgência para evitar riscos à visão e à saúde geral

O chef César Yukio, vencedor da primeira edição do MasterChef Confeitaria, publicou um vídeo em suas redes sociais alertando as pessoas depois que precisou ficar internado pelo que ele achou que era apenas uma inflamação no olho. Ao chegar no hospital, porém, foi diagnosticado com celulite pós-septal.

Uma infecção bacteriana grave dos tecidos profundos da órbita ocular, localizada atrás do septo orbitário. Ela atinge a gordura e os músculos ao redor do olho, exigindo atendimento médico de urgência para evitar riscos à visão e à saúde geral. Segundo o chef, a infecção em um dos olhos já estava se espalhando para o cérebro, com riscos de causar danos permanentes.

"Achei que era só um pontinho no meu olho. Pouco tempo depois, eu estava internado tomando antibiótico na veia. Eu tive que correr para o tratamento porque eu poderia perder a visão ou isso poderia virar meningite", afirmou.

A infecção pode ser transmitida de várias formas, entre elas, a mais comum, como uma progressão de sinusite. Ela costuma se espalhar dos seios da face para a órbita dos olhos. Cortes, batidas ou picadas de insetos infectados na região dos olhos também pode ser uma causa ou até mesmo uma infecção dentária que chegam aos olhos pela circulação.

Sintomas

Entre os sintomas mais comuns estão dor intensa ao redor dos olhos — que pode piorar com a movimentação ocular —, inchaço e vermelhidão das pálpebras, além do deslocamento ou projeção anormal do globo ocular para frente. Em casos mais graves, o paciente pode ter visão embaçada, redução da capacidade visual, visão dupla e a limitação ou paralisação dos movimentos oculares.

Segundo médicos e especialistas, como forma de tratamento, o paciente precisa ficar internado no hospital recebendo antibióticos na veia para combater a bactéria e, em casos mais graves, como foi o caso do chef, pode ser necessária uma cirurgia para drenar pus ou aliviar a pressão na órbita.

Diante da suspeita é fundamental procurar ajuda médica e especializada para fazer exames de imagem, como uma tomografia computadorizada, para avaliar a infecção e chegar em um diagnóstico certo.

"Às vezes, por fora parece pequeno, mas por dentro pode ser muito mais sério. Quando alguma coisa no seu corpo estiver piorando rápido, não ignore, procure ajuda. Seu corpo dá sinais", concluiu.

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