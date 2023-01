A- A+

Região Metropolitana do Recife Cem mil moradores de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima ficarão sem água nesta terça (31) De acordo com a Compesa, os trabalhos serão realizados das 8h às 22h

Cerca de 100 mil pessoas das cidades de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ficarão sem água nas torneiras nesta terça-feira (31).



A suspensão temporária do abastecimento ocorrerá para que serviços de manutenção eletromecânica e hidráulica, considerados emergenciais, sejam realizados no Sistema Botafogo, que atende as áreas. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), os trabalhos serão realizados das 8h às 22h.

"Com o sistema inoperante, os técnicos irão aproveitar esse período para também executar ações preventivas e substituição de bombas e registros, para garantir a confiabilidade operacional do Sistema Botafogo durante o Carnaval que se aproxima", informou a Compesa.



Em Olinda, os bairros afetados são: Monte, Guadalupe, Bonsucesso, Bultrins (lado do Monte), Amparo, Cidade Alta, Umuarama, Prudente de Morais e Alto Nova Olinda (parte alta).



Já em Paulista, os bairros atingidos são: Pau Amarelo (área 6); Artur Lundgren II (área 1); Maranguape I (área, parte alta e área 2); Jaguaribe (Loteamento Nova Aurora); Centro (Park Jardins e Residencial Jardins da Roseira); Nobre (área 1); Catolé (área 1); Nossa Senhora do Ó (área 1) e Mirueira (área 1).



Em Abreu e Lima, serão afetados os bairros do Fosfato e do Inhamã. Já em Igarassu, o bairro atingido é o Recanto Agamenon.



Ainda segundo a Compesa, após a conclusão dos trabalhos, a operação do Sistema Botafogo será retomada de forma gradual, com o total abatecimento das áreas afetadas previsto para ocorrer na quarta-feira (1ª).

