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FÉRIAS Cemafauna oferece vagas para monitores voluntários em colônia de férias em Petrolina Seleção é destinada a estudantes de graduação e pós-graduação; inscrições seguem até 28 de novembro

O Cemafauna, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), abriu inscrições para a seleção de monitores voluntários da 14ª edição da Colônia de Férias Ceminha – Verão 2027.

A programação será realizada entre os dias 11 e 29 de janeiro de 2027, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Os selecionados vão atuar no acompanhamento das crianças, na organização dos espaços e no apoio às atividades educativas, que envolvem educação ambiental e divulgação científica.

Entre as atividades, os monitores selecionados atuarão no acolhimento e acompanhamento das crianças | Foto: Cemafauna/Divulgação

São oferecidas até 30 vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de instituições públicas e privadas. Os interessados podem se inscrever até 28 de novembro, pela plataforma Even3.

Requisitos

Para participar da seleção, é necessário apresentar comprovante de matrícula atualizado e currículo cadastrado na plataforma Lattes. Os candidatos também devem ter disponibilidade mínima de 20 horas semanais durante pelo menos uma das três semanas da colônia.

O processo seletivo terá análise documental e entrevistas, previstas para os dias 3 e 4 de dezembro. Os candidatos também deverão participar de uma etapa preparatória obrigatória, entre 7 e 11 de dezembro.

A monitoria não é remunerada. Ao final das atividades, os participantes receberão certificado de 20 horas como membros da Comissão de Apoio.

A seleção levará em consideração a disponibilidade dos candidatos, experiências anteriores em monitoria, museus, centros de ciência e projetos de extensão, além de habilidades de comunicação. A divulgação dos primeiros classificados está prevista para 29 de novembro, e o resultado parcial deve ser publicado a partir de 5 de dezembro.

O edital completo pode ser encontrado na plataforma Even3 e no site da instituição. Demais informações devem ser solicitadas pelo email [email protected].

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