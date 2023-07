A- A+

INCIDENTES COM TUBARÕES Cemit discute soluções para mitigar e prevenir incidentes com tubarões no litoral de Pernambuco Essa é a segunda reunião realizada pelo Cemit este ano. A primeira foi em fevereiro, pouco após o incidente com tubarão envolvendo um surfista na Praia dos Milagres, em Olinda

Com o objetivo de apresentar soluções de mitigação e prevenção dos incidentes com tubarões no litoral de Pernambuco, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) se reúne na manhã desta quarta-feira (5) no auditório da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).



Um dos destaques do encontro é a apresentação da matriz do plano de educação ambiental desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (SEMAS).

Como explica o secretário-executivo da pasta, Walber Santana, o plano traz orientações para a segurança aquática e prevenção de incidentes com tubarões. “No âmbito desse plano, existem alertas, existem sinais específicos que precisam ser observados, porque a combinação desses critérios pode elevar a possibilidade de incidentes com tubarões, como por exemplo, a época de chuva, a água turva e a maré alta”, disse.

Essa é a segunda reunião realizada pelo Cemit este ano. A primeira foi em fevereiro, pouco após o incidente com tubarão envolvendo um surfista na Praia dos Milagres, em Olinda. Em março, quando dois novos incidentes foram registrados na Região Metropolitana, dessa vez envolvido dos adolescentes, o comitê se tornou permanente por determinação do Governo do Estado.



O presidente da CPRH, José de Anchieta dos Santos, alertou que a população precisa ter atenção constante ao entrar no mar. “O que a gente tem observado é que quando diminuem os ataques há uma certa acomodação. Aí, de repente, voltam os ataques”, comentou.

Ele reforçou, ainda, que é preciso aprender a conviver com as situações de risco, diminuindo a probabilidade de incidentes. “Esse é um processo de convivência com esse tipo de coisa, para evitar acidentes. As pessoas não vão deixar de utilizar as praias, que é um meio de diversão e lazer muito importante e barato para a população. Vão ter que estar conscientes da existência da ameaça e saber que é um lazer que tem que ser feito com cuidado e educação”, completou.

