Tábua de marés Pernambuco: Cemit e CBMPE fazem alerta para banho de mar durante Carnaval e feriado

Aqueles que vão aproveitar o Carnaval 2025 e o feriado da Data Magna nas praias da Região Metropolitana do Recife devem ficar atentos aos horários de marés altas previstas para o início da manhã e final da tarde.



O alerta, que estima marés de até 2,6 metros no período, é do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE),



Segundo os órgãos, que divulgaram orientações preventivas aos banhistas visando a evitar incidentes com tubarões, entre os dias 1º e 6 de março, as melhores condições para um banho de mar mais seguro estão no período de marés baixas, entre as 10h e 15h, e em locais onde há formação de piscinas naturais protegidas por recifes.

"Teremos marés cheias no início da manhã e final da tarde, horários de maior atividade dos tubarões em busca de suas presas. Com a chegada da Lua Nova, os níveis de maré alta alcançarão até 2,6 metros. Logo, não arrisque entrar na água nesses horários", afirmou a secretária executiva do Cemit e gerente-geral de Áreas Costeiras e Oceânica da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Danise Alves.

Ainda segundo a secretária, em trechos de mar aberto, sem proteção dos recifes, é desaconselhável o banho de mar a qualquer hora do dia ou nível da maré. Danise também destaca a necessidade de atenção às correntezas, que podem provocar afogamentos.



Segundo o Cemit, o cuidado se justifica porque marés cheias e fortes correntes aumentam a disponibilidade de área para movimentação dos tubarões e reduzem a visibilidade na água.



Os órgão lembram que a Região Metropolitana do Recife está perto de completar dois anos sem registros de incidentes com tubarões. A última ocorrência foi registrada em 6 de março de 2023, quando uma adolescente foi mordida no braço e em parte da barriga na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

No período de Carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco ativará a Operação Orla, com 18 postos, sendo 13 deles fixos e cinco embarcações cobrindo os municípios de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes. Ao todo, serão cinco postos a mais em comparação aos demais finais de semana.

Confira os horários das marés durante o Carnaval e o feriado da Data Magna:

1º/03 (Sábado)

4h53 – 2.4m

10h57 – 0.0m

17h08 – 2.6m

23h25 – 0.0m

2/03 (Domingo)

5h31 – 2.4m

11h40 – 0.0m

17h53 – 2.5m

3/03 (Segunda)

0h06 – 0.1m

6h14 – 2.3m

12h19 – 0.1m

18h36 – 2.4m

4/03 (Terça)

0h53 – 0.3m

6h59 – 2.2m

13h08 – 0.3m

19h29 –2.2m

5/03 (Quarta)

1h42 – 0.5m

7h46 – 2.0m

14h04 – 0.5m

20h23 – 1.9m

6/03 (Quinta)

2h40 – 0.78m

8h53 – 1.84m

15h19 – 0.71m

21h51 – 1.75m

Os órgãos também orientam que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

- Evitar nadar e tomar banho de mar, especialmente em áreas sinalizadas com placas de risco;

- Não ultrapassar a linha dos arrecifes, pois as áreas mais profundas aumentam o risco de encontros com tubarões;

- Evitar nadar em locais de estuário (encontro de rios com o mar), pois esses são habitats naturais dos tubarões;

- Não entrar no mar ao entardecer ou à noite, quando os tubarões estão mais ativos em busca de suas presas;

- Evitar nadar sozinho e manter-se sempre próximo à faixa de areia;

- Não usar objetos brilhantes ou roupas coloridas, que podem chamar a atenção dos animais;

- Jamais entrar no mar se estiver sangrando, pois o sangue pode atrair tubarões;

- Respeitar as bandeiras e placas de alerta instaladas nas praias e siga as orientações dos salva-vidas;

Trecho de atenção para banho de mar

Um trecho de 33 quilômetros entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado de atenção para banhistas. Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.

A proibição para banho ocorre em um único ponto, em um trecho de 2,2 km entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. Essa proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes.

