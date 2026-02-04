A- A+

ESTUDO Cemit estuda proibir banho de mar na praia de Del Chifre, em Olinda, após incidente com tubarão Último caso no local foi em 29 de janeiro, quando um jovem de 13 anos morreu após ser mordido na coxa direita

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) está desenvolvendo um estudo que poderá interditar temporariamante a praia de Del Chifre, em Olinda, para banho de mar.

Ao todo, seis incidentes com tubarão aconteceram em Olinda desde 1992, quando o monitoramento do Cemit começou. Todos os casos foram na praia de Del Chifre, com saldo de duas pessoas mortas. Quatro vítimas sobreviveram.

O último caso foi em 29 de janeiro, quando um jovem de 13 anos morreu após ser mordido na coxa direita, provavelmente por um tubarão-cabeça-chata de até 3,5 metros, em um banho no local.

O Cemit confirmou a informação em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco. A análise técnica está sendo feita por membros do comitê, e o resultado deverá ser apresentado em uma reunião marcada para 26 de fevereiro.

O estudo vai conter uma Nota Técnica, baseada em dados científicos e técnicos, de acordo com o comitê. O documento vai conter recomendações com base em:

Aspectos oceanográficos da região;



da região; Padrões ecológicos das espécies de tubarões relacionadas aos incidentes na Região Metropolitana do Recife (RMR);



relacionadas aos incidentes na Região Metropolitana do Recife (RMR); Impactos antrópicos, ou seja, relacionados à atividade humana, como a balneabilidade da praia.

"Após a apresentação, os membros presentes deverão votar pela aprovação ou não do documento. Posteriormente, o Cemit seguirá os trâmites legais para encaminhamento aos órgãos competentes", informou o comitê.

"Alto risco" para banho de mar

Segundo o Cemit, já é proibida a prática de esportes náuticos, como surf, na praia de Del Chifre. O ponto faz parte de um trecho de 33 quilômetros entre a praia do Farol, em Olinda, e os coqueirais da praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho onde a proibição está em vigor, conforme o Decreto Estadual 21.402/1999. A justificativa é de que a faixa apresenta grande risco de incidentes com tubarões.

Já o banho de mar em Del Chifre, aspecto do estudo desenvolvido atualmente, ainda não é proibido, mas oferece "alto risco", segundo o Cemit.

Isso acontece por conta da "ausência de barreiras recifais, com mar aberto que facilita a aproximação de animais marinhos às regiões mais rasas", de acordo com o comitê.

Praia de Del Chifre, em Olinda, registrou mais um caso de incidente com tubarão. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Formação contribui para chegada de tubarões

O Cemit informou ainda que a praia de Del Chifre está inserida em um contexto de "elevada complexidade ambiental e intensa dinâmica costeira". Por um conjunto de fatores ecológicos e antrópicos, a formação do ponto contribui para a chegada de tubarões e peixes de grande porte.

A falta de barreiras recifais é a principal delas. Além de ser uma espécie de "caminho livre" para tubarões, também faz com que seja mais difícil observar esses animais de grande porte se aproximando por baixo da água. Isso acontece por que há uma grande disponibilidade de matéria orgânica vinda do mar aberto circulando livremente por toda a água, inclusive na área ocupada por banhistas.

Essa característica atrai grande atividade primária, como a de microalgas, que alimentam os peixes menores. Esses, por sua vez, servem como presas de peixes maiores, como tubarões.

Somado a isso, o mar no local tem um nível muito elevado de turbidez - ou seja, pouca transparência da água - por ser uma zona de desembocadura dos rios Capibaribe e Beberibe - o que também atrai nutrientes e matéria orgânica.

Segundo o Cemit, essa junção "pode comprometer a capacidade de identificação visual das presas por esses predadores, aumentando a probabilidade de encontros indesejados com seres humanos".

A corrente marítima no sentido sul-norte, com maior atuação na área, também favorece a chegada de resíduos sólidos descartados inadequadamente de outros municípios. Isso resulta numa maior facilidade do acúmulo de lixo no mar da praia.

Zona propícia para tubarões

O Cemit também alertou que as espécies mais prováveis associadas a incidentes na região são o tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas) - como no último caso registrado - e o tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier).

Esses animais têm hábitos predominantemente costeiros e afinidade por áreas de elevada produtividade marinha para alimentação. O tubarão-cabeça-chata apresenta, ainda, para fins reprodutivos, preferência por ambientes estuarinos como a praia de Del Chifre, onde rios de água doce desembocam na água salgada do mar.

Onde o banho de mar já é proibido?

Ao todo, o litoral de Pernambuco tem uma extensão de 187 quilômetros. O banho de mar é proibido em um único trecho de 2,2 quilômetros, que fica na praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR.

A proibição foi estabelecida por decreto municipal em 2021. Ao todo, pelo menos 15 incidentes de tubarão já foram registrados na área.

Adolescente mordido por cabeça-chata, segundo Cemit

Análise concluída pelo Cemit nesta sexta-feira (30) atribuiu o ferimento causado no adolescente de 13 anos na praia de Del Chifre a um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), muito comum na Região Metropolitana do Recife.

"A lesão, situada na coxa direita da vítima, apresentou 33 centímetros de diâmetro, indicando que o animal envolvido possuía comprimento entre 3 e 3,5 metros", afirmou o órgão, por meio de nota.

Os membros do Cemit identificaram na análise duas características distintas no ferimento: uma porção lisa e outra retalhada, padrão compatível com uma dentição do tipo "garfo/faca", como a do cabeça-chata.

"Esse tipo de dentição é característica de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata. As peculiaridades ambientais da área, próxima a estuário e à desembocadura de rios, reforçam essa hipótese, uma vez que essa espécie apresenta elevada afinidade com ambientes costeiros, estuarinos e de influência fluvial", completou o Cemit.

Tubarão-cabeça-chata foi provável responsável por matar jovem em Olinda | Foto: Divulgação

Incidentes com tubarões: dicas para tentar evitar

Com o objetivo de evitar o risco de incidentes com tubarão, o Cemit elenca algumas orientações para que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas sinalizadas com placas e bandeirolas de risco de incidentes com tubarões;



com placas e bandeirolas de risco de incidentes com tubarões; Em locais sem recifes de proteção , sem formação de piscinas naturais;



, sem formação de piscinas naturais; Durante marés altas , principalmente à tarde e de madrugada;



, principalmente à tarde e de madrugada; No início da manhã ou final da tarde , horários de maior atividade dos tubarões;



, horários de maior atividade dos tubarões; Se estiver com sangramentos ou ferimentos , que podem atrair os animais;



, que podem atrair os animais; Durante ou logo após chuvas , devido à maior turbidez da água;



, devido à maior turbidez da água; Em áreas próximas à foz de rios , onde há alta concentração de matéria orgânica;



, onde há alta concentração de matéria orgânica; Se tiver ingerido bebida alcoólica ;



; Se estiver sozinho(a) no mar ;



; Se estiver usando objetos brilhantes ou coloridos, que atraem a atenção dos animais.

O Cemit diz ainda que os banhistas devem dar preferência aos trechos monitorados pelo Corpo de Bombeiros e seguir as orientações de agentes de segurança e meio ambiente.

