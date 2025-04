Cemit reforça alerta para banho seguro nas praias do Grande Recife durante o feriado

A- A+

No feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) faz um alerta à população da Região Metropolitana do Recife (RMR) sobre os cuidados necessários para garantir um banho de mar seguro.

Nesta data, a influência da Lua Nova trará grandes variações no nível da maré. O período mais indicado para o banho de mar será entre 12h e 14h, quando a maré estará baixando, com pico de amplitude mais baixa às 12h44.

Esse cenário favorece a formação de piscinas naturais protegidas por recifes, oferecendo maior segurança. Já no início da manhã e no fim da tarde, as marés altas devem atingir 2,24m e 2,05m, respectivamente, condições que exigem atenção redobrada dos banhistas.

Para quem pretende estender o feriado, o Cemit observa variações entre a sexta (2) e o domingo (4), com marés altas superiores a 1,80m e baixas abaixo de 0,70m.

Esse cenário favorece a formação de correntes fortes e maior agitação na zona costeira, fatores que aumentam o risco de encontros com tubarões, especialmente nos períodos de transição entre maré baixa e alta, momento em que esses animais costumam se aproximar da costa em busca de alimento.

Além disso, os horários de menor luminosidade, como o amanhecer e o entardecer, são naturalmente mais propensos para incidentes com tubarões.

Por isso, o banho de mar nesses períodos deve ser evitado, especialmente em locais sinalizados.

Recomendações do Cemit para evitar incidentes:

- Evite áreas com placas de advertência sobre risco de tubarões;

- Dê preferência a trechos com piscinas naturais formadas por recifes;

- Evite banhos no início da manhã e final da tarde, quando os tubarões são mais ativos;

- Não entre no mar com feridas ou sangramentos;

- Evite o banho em dias chuvosos e com água turva;

- Fique longe das desembocaduras de rios;

- Evite o banho durante marés altas, especialmente nas luas cheia e nova;

- Não entre no mar sozinho ou após consumo de bebidas alcoólicas;

- Evite usar objetos brilhantes ou coloridos.

Trechos com atenção redobrada

Um trecho de 33 km, que vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado crítico para banhistas. Nesse trecho, a prática de esportes náuticos é proibida.

Na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, há proibição total de banho em um trecho de 2,2 km, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, ao lado do Hospital da Aeronáutica, conforme decreto municipal.

Confira os horários das marés durante o feriado:

Dia 1º/05 (quinta)

00h14 - 0,45m

06h19 - 2,24m

12h44 - 0,34m

19h01 - 2,05m

Dia 2/05 (sexta)

01h04 - 0,63m

07h12 - 2,08m

13h53 - 0,52m

20h02 - 1,85m

Dia 3/05 (sábado)

02h14 - 0,80m

08h23 - 1,92m

15h10 - 0,66m

21h25 - 1,72m

Dia 04/05 (domingo)

03h34 - 0,90m

09h38 - 1,83m

16h36 - 0,71m

22h42 - 1,68m

