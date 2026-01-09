A- A+

PREVENÇÃO Cemit vai retomar monitoramento de tubarões na RMR após 11 anos Trabalhos devem voltar à ativa ainda em 2026

Por meio de edital do programa Cientista Arretado, lançado nesta sexta-feira (9), Pernambuco vai retomar os trabalhos de monitoramento de tubarões nas praias da Região Metropolitana do Recife, após um hiato de 11 anos.

A previsão, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), é de que esse serviço volte à ativa ainda em 2026.

Coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas), o conjunto de ações representa um investimento de cerca de R$ 5,5 milhões entre 2023 e 2026.

Desse valor, R$ 1,052 milhão serão destinados para o edital, que tem duração de dois anos, visando à segurança da população, informação responsável e conservação dos tubarões e do ambiente marinho.

Esse trabalho é fomentado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).

Ele tem a proposta promover uma parceria entre a academia e o governo para monitorar os padrões de deslocamento e da ecologia comportamental das espécies de tubarões no litoral de Pernambuco, subsidiando políticas públicas de prevenção de incidentes em potenciais áreas de risco.

Estado não registra incidentes nos últimos anos

Entre 2015 e 2023, Pernambuco registrou oito incidentes com tubarão, resultando em duas mortes. Desde 2023, quando órgãos gestores apresentaram em reunião a proposta de um conjunto de 30 ações prioritárias, o estado não registra incidentes com tubarões há dois anos e 10 meses.

Histórico desde o primeiro incidente

Entre 1992 e 2026, ainda conforme disse a Semas, foram 80 registros de incidentes, sendo 67 ocorrências no litoral continental — concentradas na Região Metropolitana do Recife (RMR) — e 13 no Arquipélago de Fernando de Noronha.

Considerando que a Região Metropolitana concentra a maior parte dos incidentes registrados, com 67 registros, torna-se essencial a ampliação do monitoramento para essa área.

Eficácia

Os resultados irão permitir a identificação de zonas de risco, a geração de dados científicos atualizados e o aprimoramento das estratégias de prevenção, comunicação e segurança aquática. O monitoramento contínuo e integrado é fundamental, especialmente considerando que o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de incidentes com tubarões.

