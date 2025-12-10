A- A+

Notícias Cemitério de Santo Amaro, no Recife, é alvo de furtos de bustos Denúncias indicam que, desde o último domingo (7), diversos túmulos foram violados no local, com roubo dos objetos de bronze

O Cemitério de Santo Amaro, localizado no bairro homônimo, na área central do Recife, está sofrendo com uma série de furtos de bustos de bronze. Familiares de falecidos que tiveram o túmulo violado já acionaram a administração do local, que registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Boa Vista. O caso está sendo investigado.

“Temos um profissional que zela pelo local e foi ele quem nos comunicou informando que os bustos tinham sido roubados. Comunicamos ao pessoal da administração do cemitério e fomos informados que eles fariam um Boletim de Ocorrência na delegacia. Foi dito que isso tem acontecido desde o domingo passado por uma gangue de seis pessoas. O local tem câmera, mas as imagens não conseguem identificar bem quem está roubando”, informou um dos familiares de Dubeux.

“As peças que roubaram são de bronze. Provavelmente vão tentar desmanchar os bustos para revender. Também soubemos que outros túmulos sofreram furtos do mesmo tipo. Acredito que os ladrões estão agindo na madrugada. São patrimônios de famílias que estão sendo roubados e precisamos agir para impedir isso”, completou.

Por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que, desde a segunda quinzena de novembro, foram registradas invasões e furtos no Cemitério de Santo Amaro. Desde o último sábado (6), as invasões foram quase que diárias.

Diante da gravidade, a Emlurb disse que ampliou o número de vigilantes armados em serviço no equipamento. Os casos de furtos foram denunciados às autoridades policiais devidas.

"Os registros apontam para atuação de grupo especializado na subtração de peças com valor histórico e econômico, situação que eleva o nível de risco ao patrimônio público e à segurança das pessoas que atuam no local. A administração do cemitério vem adotando as providências no sentido de coibir as ações criminosas, com o apoio da Guarda Municipal, utilizando as ferramentas de inteligência para não apenas evitar futuras investidas e preservação do patrimônio, mas também responsabilizar criminalmente os responsáveis pelos delitos e restaurar a normalidade e a segurança nesse importante equipamento público", informou a nota.

Outros casos

Em 2022, o busto em homenagem a Frei Caneca foi roubado da praça que leva o nome do mártir pernambucano, localizada no bairro de São José, área central do Recife. No ano seguinte, a Prefeitura do Recife mandou construir um novo monumento no mesmo local.

A escultura “O Mascate”, que desapareceu do camelódromo, e a placa e o brasão que ornamentavam uma das cabeceiras da Ponte Maurício de Nassau, também foram furtadas há três anos.

