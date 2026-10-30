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Feriado Cemitérios da Região Metropolitana do Recife se preparam para o Dia de Finados Espaços recebem serviços de manutenção para missas e homenagens aos entes queridos no Recife, em Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2), os cemitérios públicos da Região Metropolitana passam por melhorias estruturais devido à expectativa de aumento no número de visitantes durante o feriado. Além da manutenção dos túmulos e jazigos e das reformas nos campos-santos, serão celebradas missas nas capelas dos espaços.

Só no Recife, cinco cemitérios passam por requalificações pontuais. São eles: Santo Amaro, Casa Amarela, Parque das Flores, Tejipió e Várzea. Na capital, as melhorias são realizadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). As prefeituras de outras cidades do Grande Recife também preparam os cemitérios locais.

Na cidade de Olinda, os cemitérios municipais de Guadalupe e Águas Compridas passam por serviços de conservação.

Em Paulista, o Cemitério Campo Santo São José, localizado em Arthur Lundgren I, recebe intervenções de pintura e limpeza geral.

Em Jaboatão dos Guararapes, nos cemitérios da Saudade e Parque da Paz, 200 garis foram mobilizados para a limpeza, além de guardas municipais e integrantes do Corpo de Bombeiros.

José Romualdo. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Trabalho

O Cemitério de Santo Amaro tem mais de 20 mil túmulos e jazigos, além de cerca de nove mil ossuários permanentes. Construído em 1851, o espaço guarda memórias e saudades em meio a mausoléus e monumentos funerários.

Na quinta-feira (29), a quatro dias do feriado, o cemitério estava movimentado, com trabalhadores contratados pelas famílias para limpar, capinar ou pintar os túmulos. José Romualdo, de 66 anos, é um deles. Há 40 anos, ele cuida dos mesmos túmulos.

“Eu acho que é um dia [de Finados] especial para as pessoas que já se foram. Visito minha família de Macaparana [Zona da Mata Norte]. No domingo, eu tenho que descer para lá, para Macaparana, para ir visitar minha mãe, que morreu agora, tem três meses e pouco”, revela.

Maria Auxiliadora. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Casa das Almas

Entre os jazigos de Santo Amaro, há uma pequena casa branca sinalizada por uma cruz, destinada a preces, orações ou simplesmente ao acendimento de velas. Maria Auxiliadora é devota do Cruzeiro das Almas e responsável pela limpeza da casa há 30 anos.

Praticamente ecumênico, o espaço recebe católicos, candomblecistas e umbandistas em busca de conforto diante da morte de algum ente querido.

“Dia de Finados é o dia em que todas as pessoas se lembram dos seus parentes, que se foram. Muita saudade, muito choro aqui. Muita gente vem visitar as catacumbas dos seus parentes, as covas. Choram de saudade, trazem rosa, trazem vela. A Casa das Almas fica bem frequentada. Vem gente de branco, de macumbeiro, vem gente normal, vem todo mundo”, conta.

Frequentadora do Cemitério de Santo Amaro, Maria está no local toda semana. Às vezes, a visita é apenas para sentar-se em um banco. “Meu passeio é o cemitério, me sento por aqui, nas covas, fico aqui sentadinha pensando na vida”, diz, rindo.

Teresa e Luciene Figueiredo. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Família

No Parque das Flores, no bairro de Tejipió, duas cunhadas caminham dividindo uma sombrinha sob o sol das 17h. Sob a luz dourada, Teresa e Luciene Figueiredo, de 78 e 81 anos, respectivamente, visitaram parentes. A primeira visitou os irmãos, e a segunda, o marido. Elas escolheram a quinta-feira pela tranquilidade, evitando a grande quantidade de visitantes no dia do feriado.

“Eu acho que no Dia de Finados parece que vem à tona a saudade, a lembrança da gente querer rezar e estar mais próximo deles espiritualmente. Lembramos muito no Dia de Finados”, diz Luciene.

“Significa a lembrança dos nossos entes queridos, a saudade que fica”, completa Teresa.

Missas

A programação religiosa do Dia de Finados, na segunda-feira (2), contará com missas em cemitérios do Recife, de Olinda e de Paulista.

No Cemitério de Santo Amaro, no Recife, serão realizadas quatro missas: às 7h, presidida pelo padre João Crisóstomo; às 10h, por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife; às 12h, por Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar; e às 16h, pelo padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, as celebrações ocorrerão às 7h, com o padre Irismar Farias; às 9h, com o padre Gilson, vigário episcopal de Jardim São Paulo; às 11h, com Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda e Recife; às 14h, com o monsenhor Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife; e às 16h, com Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

No Cemitério de Casa Amarela, a programação organizada pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal prevê missas às 9h, 11h e 15h. Já no Cemitério da Várzea, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário organizará uma celebração religiosa às 9h.

Em Olinda, os cemitérios de Guadalupe e de Águas Compridas receberão missas a partir das 8h. As celebrações serão momentos de oração e homenagem para as famílias que visitarem os locais durante o feriado.

Em Paulista, o Cemitério Campo Santo São José terá missa às 7h, presidida pelo padre Ivanilson Silva.

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