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Dia de Finados Cemitérios públicos do Recife passam por manutenção para o Dia de Finados Locais terão programação especial com missas e homenagens durante o feriado

Os cemitérios de Santo Amaro, Casa Amarela, Parque das Flores, Tejipió e Várzea passam por serviços de conservação e manutenção nos dias que antecedem o feriado de Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2).

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), os serviços de capinação, varrição e pintura dos prédios municipais, meios-fios e sinalizações dos cemitérios foram intensificados.

No Parque das Flores, está em andamento a reforma da capela. A Emlurb informou o local teve a pintura externa concluída, mas ainda passa por recuperação na parte interna.

O equipamento também recebe serviços de reforma dos banheiros, intervenção que está prevista para os demais cemitérios administrados pelo município, segundo a Autarquia.

A Prefeitura do Recife reforçou que a Emlurb é responsável pela administração, limpeza e manutenção das áreas comuns dos cinco cemitérios públicos, enquanto a conservação dos túmulos e jazigos particulares cabe às famílias.

Cemitério de Santo Amaro, no Recife (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

Celebrações religiosas

No Dia de Finados também serão realizadas celebrações religiosas ao longo de toda a segunda-feira (2). No Cemitério de Santo Amaro, estão previstas quatro missas.

A primeira será às 7h, presidida pelo padre João Crisóstomo. Às 10h, a celebração será conduzida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Ao meio-dia, será a vez do bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra, enquanto a última missa acontecerá às 16h, com o padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, a programação terá início às 7h, com missa presidida pelo padre Irismar Farias. Às 9h, a celebração será conduzida pelo padre Gilson, vigário episcopal de Jardim São Paulo. Às 11h, a missa será presidida por Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda e Recife.

Já às 14h, a celebração ficará a cargo do monsenhor Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Encerrando a programação, às 16h, a missa será presidida por Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

No Cemitério de Casa Amarela, a programação organizada pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal prevê três missas, às 9h, 11h e 15h. Já no Cemitério da Várzea, está prevista uma celebração às 9h, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

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