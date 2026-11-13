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OLINDA CEMO realiza 28ª Semana da Música a partir da próxima segunda-feira (16) Programação em Olinda terá apresentações musicais gratuitas e marca os 44 anos de fundação da instituição

O Centro de Educação Musical de Olinda (CEMO) realiza, entre os dias 16 e 19 de novembro, a 28ª Semana da Música. O evento terá apresentações de grupos formados por alunos e professores, além de artistas convidados.

A programação será distribuída entre o auditório e o pátio da instituição e também marca os 44 anos de fundação do equipamento.

Programação

As atividades começam na segunda-feira (16), às 14h, com a Banda Sinfônica do CEMO, no pátio. Às 15h30, o espaço recebe os Pequenos Cantores de Olinda.

Na terça-feira (17), a programação começa às 10h30, com apresentação do Coro Vozes de Olinda, sob regência da professora Mônica Muniz, no auditório. À tarde, estão previstos a Prática do Choro, às 14h, o Flaut do CEMO, às 16h, e o show de Amanda Cabral & Banda, às 18h, no pátio.

Na quarta-feira (18), o auditório recebe, às 10h, uma audição de Flautas Transversas. No período da tarde, as apresentações acontecem no pátio, com o Coro da Fundação Bradesco, às 14h, e as turmas de Canto Coral e Flauta Doce Infantil, às 15h30.

O encerramento será na quinta-feira (19), com recital de Emerson José, às 14h, apresentação da Big Band do CEMO, às 15h30, e Roda de Choro do CEMO, às 17h.

As apresentações são abertas ao público e integram a programação comemorativa pelos 44 anos do Centro de Educação Musical de Olinda.

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