A- A+

rio de janeiro Cena íntima na areia do Arpoador mobiliza PM na noite de domingo Cena registrada por banhistas circulou nas redes sociais e gerou debate sobre limites em espaços públicos

Uma cena inadequada e considerada polêmica por frequentadores da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, mobilizou policiais militares na noite do último domingo. Um casal foi alvo de denúncias de banhistas após ser visto em um momento de intimidade na faixa de areia, em um horário em que ainda havia circulação de pessoas no local.

O episódio aconteceu em um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade e gerou reação de quem passava pela praia, incluindo famílias. A situação, que acabou parando nas redes sociais, chamou atenção pela exposição em um espaço público bastante movimentado, mesmo à noite.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), que participavam do esquema de policiamento nas praias, foram acionados para verificar uma suposta prática de atos libidinosos no Arpoador. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um homem deitado sobre o corpo de uma mulher, na faixa de areia, cena que já havia despertado a atenção de outros frequentadores.

Ainda segundo a PM, os agentes se aproximaram para averiguar a situação, mas, no momento da abordagem, não foi possível confirmar a prática de ato libidinoso por parte do casal. Os agentes também não visualizaram nada que pudesse se enquadrar como atentado ao pudor, uma vez que não havia partes sexuais expostas. Apenas um homem supostamente deitado no colo de uma mulher, com a cabeça coberta por uma toalha. Ao perceber a chegada dos policiais, o indivíduo saiu debaixo da toalha, vestido e a mulher utilizava todas as partes do biquíni. A atuação se restringiu a orientação sobre as formas de demonstração de afeto em locais públicos.

Apesar disso, os dois foram advertidos pelos policiais quanto à conduta em local público. A corporação informou que não houve condução do casal à delegacia, e a ocorrência foi encerrada no local após a orientação feita pelos agentes.

Veja também