mundo Cenário de filmes e assinatura do arquiteto da Estátua da Liberdade: conheça a maior casa dos EUA Com mais de 16 mil metros quadrados e 250 cômodos, Biltmore Estate foi construída pela família Vanderbilt

Nas Blue Ridge Mountains de Asheville, Carolina do Norte, encontra-se uma joia arquitetônica que desafia a imaginação e encanta os sentidos: o Biltmore Estate. Com mais de 16.260 metros quadrados, essa lendária residência, construída pela influente família Vanderbilt, é mais do que apenas uma casa; é um monumento à grandeza e à opulência da Era Dourada Americana.

Não é apenas a maior residência dos Estados Unidos; é também um ícone reconhecido por muitos devido à sua aparição nas telas de cinema. O Biltmore Estate foi o cenário de filmes como Forrest Gump (1994), Richie Rich (1994), Patch Adams (1998), Hannibal (2001) e The Strange Life of Timothy Green (2012).

A saga do Biltmore Estate remonta a 1888, quando George Washington Vanderbilt, neto do industrial Cornelius Vanderbilt, ficou encantado com a beleza das Blue Ridge Mountains durante sua primeira visita a Asheville.





Jardim de Biltmore Estate na primavera — Foto: Reprodução

Inspirado pela paisagem, George começou a adquirir grandes extensões de terra com o intuito de criar uma propriedade imponente que combinasse a elegância europeia com a natureza americana.

Com sua visão claramente delineada, George confiou a tarefa de projetar e construir seu sonho ao renomado arquiteto Richard Morris Hunt. Famoso por seu trabalho no Metropolitan Museum of Art e na Estátua da Liberdade, ele se tornou o principal arquiteto da estrutura hoje conhecida como Biltmore Estate.

Mas a grandeza de Biltmore não se limita à sua impressionante arquitetura. Os extensos jardins e os terrenos ao redor, projetados pelo arquiteto paisagista Frederick Law Olmsted, acrescentam uma dimensão de beleza natural e esplendor ao conjunto.



Com seu design meticuloso e a fusão harmoniosa de elementos formais e informais, os jardins de Biltmore são um oásis de serenidade e beleza em meio às montanhas imponentes.

Antes de construir o Biltmore, o paisagista fez uma grande viagem pela Europa para reunir ideias junto com George. Influenciados pelas famosas casas de vidro vitorianas da época, que eram símbolos extremamente populares de riqueza botânica e financeira, eles se propuseram a estabelecer um viveiro na propriedade. Finalmente, uma estufa foi construída em 1895, embaixo da mansão, ao pé de um jardim murado.

A construção do Biltmore Estate foi um desafio monumental que envolveu logística complexa e trabalho árduo de centenas de artesãos e operários.

Desde a criação de uma ferrovia temporária a quase cinco quilômetros de Biltmore Village para transportar materiais até o planejamento de uma comunidade autossuficiente para os trabalhadores, todos os aspectos da construção dessa obra-prima arquitetônica foram meticulosamente coordenados para dar vida ao sonho de George Vanderbilt.

Depois de concluído em 1895, o Biltmore Estate tornou-se o epítome do luxo e da sofisticação da época. Com seus 250 cômodos, 35 quartos, 43 banheiros e 65 lareiras, a mansão era um símbolo da opulência e do refinamento da Era Dourada.

Equipada com as mais recentes inovações tecnológicas, como encanamento interno, eletricidade e dois elevadores elétricos, Biltmore Estate personificava a visão de progresso e conforto moderno de George Vanderbilt.

Mas além de sua esplêndida arquitetura, o Biltmore Estate ostenta uma rica coleção de arte e móveis que reflete o gosto e a paixão de seus proprietários por colecionar. De obras-primas da pintura a móveis e mobílias cuidadosamente selecionados, cada elemento do Biltmore Estate conta uma história fascinante e enriquece a experiência dos visitantes que passam por seus corredores e galerias.

Hoje, o Biltmore Estate continua sendo um destino de renome internacional, atraindo milhões de visitantes todos os anos que se maravilham com seu esplendor arquitetônico e sua rica história. A experiência para quem viaja para conhecer a mansão inclui desde passeios pela casa e pelos jardins até degustações de vinho na adega.

Desde seus majestosos jardins projetados por Frederick Law Olmsted até seus impressionantes interiores projetados por Richard Morris Hunt, cada canto da Biltmore Estate é um testemunho da visão e do legado de uma das famílias mais influentes da história americana.

