Violência Cenas de violência e insegurança marcam domingo de prévias em Olinda Imagens foram registradas no percurso das "Virgens de Bairro Novo" e no Sítio Histórico da cidade

O que deveria ser um dia de apenas diversão e alegria se transformou em momentos de tensão para quem tentava brincar as prévias de Carnaval que aconteceram, neste domingo (12), em Olinda.

Vídeos enviados para a Folha de Pernambuco mostraram cenas de confusão e insegurança no trajeto do tradicional bloco "Virgens de Bairro Novo", que voltou a acontecer após dois anos suspenso devido à pandemia.

As imagens, gravadas por volta das 13h na Rua Eduardo de Morais, próxima ao shopping Patteo Olinda, mostram dezenas de homens correndo pelas ruas e avenidas da região, o que teria ocorrido após uma briga entre grupos. Também é possível observar viaturas da Polícia Militar, incluindo do Batalhão Rodoviário (Bprv), tentando controlar a situação.

Em um dos momentos, é possível observar policiais com armas em punho e um grupo de PMs chegando em motocicletas ao local da confusão. Nos vídeos, é possível escutar, ainda, sons que se assemelham a tiros na região.

À noite, mais cenas de violência foram registradas em Olinda, dessa vez, no Sítio Histórico da cidade. Uma moradora de 60 anos, que prefere não se identificar, gravou o assalto de um grupo a um casal no entorno da Ladeira da Sé.

As imagens mostram ao menos seis homens agredindo as vítimas e acertando a mulher com chutes. Após os suspeitos irem embora, algumas pessoas vão em direção às vítimas prestar socorro.

“Isso é comum no pré-Carnaval, esses assaltos, essa violência. Roubaram o celular do casal, roubaram tudo. Eles andam em galera, às vezes sete rapazes, voam para cima da pessoa, pegam tudo. Foi o que aconteceu aqui. Roubaram o celular, chutaram, espancaram. Isso é comum aqui no Sítio Histórico, ninguém aguenta mais”, desabafou a moradora.

“Quando dá 17h, 18h, 19h, só tem galera aqui, eu fico trancada dentro de casa. E a polícia sabe disso”, comentou.

Procurada pela reportagem para comentar as ocorrências registradas em Olinda durante o último domingo de prévias de Carnaval, a Polícia Militar não se pronunciou até o fechamento desta edição.

