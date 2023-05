A- A+

TUMULTO Cenas de violência são registradas durante final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará Ceará conquistou o tricampeonato do Regional diante do Sport, nos pênaltis

Apesar de ter sido superior no tempo regulamentar e feito valer o mando de campo dentro do estádio da Ilha do Retiro, o Sport acabou derrotado nos pênaltis pelo Ceará, que se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste. Mas para além do futebol, a festa também ficou manchada por episódios de violência durante e após o confronto.

O primeiro registro de violência aconteceu já dentro da sede do Sport, com arruaça promovida por integrantes da torcida organizada do clube, a Jovem.

Com a bola rolando, durante o primeiro tempo também foram vistos os já tradicionais xingamentos e gestos obscenos entre os rivais, ainda que em arquibancadas distintas. Mas na etapa complementar, o cenário se intensificou.

Com copos e outros objetos sendo arremessados para os dois lados entre o alambrado de metal que dividia os torcedores, o Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) precisou intervir. Gás de pimenta foi utilizado.

Durante as cobranças feitas a partir da marca penal, os ânimos ficaram ainda mais exaltados. Enquanto o Vozão se consolidava campeão, pelo placar de 4 a 2, torcedores desceram as arquibancadas e se amontoaram no alambrado frontal, com a intenção de ficar mais próximos do campo para comemorar junto ao elenco que se aproximava.

Nesse momento, a PM agiu de forma truculenta, chegando a disparar balas de borracha e mais spray de pimenta, além de fazer uso de cassetete.

Usando muletas e na companhia de uma mulher, um homem precisou ser retirado do espaço destinado à torcida visitante para receber suporte médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

