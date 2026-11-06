Cendhec lança e-book "Nós estivemos aqui" com relatos de moradoras do Pina e Ibura de Baixo
Livro eletrônico reúne textos de 39 autoras participantes da formação política "Libélulas: mulheres protagonistas pela justiça climática"
Em comemoração aos seus 37 anos de trajetória, completados na primeira semana de novembro, o Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social (Cendhec) lança o e-book "Nós estivemos aqui".
A publicação reúne textos de 39 autoras que participam do curso de formação política "Libélulas: mulheres protagonistas pela justiça climática". O material está disponível de forma gratuita no site institucional da organização.
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O livro é fruto de um ciclo de oficinas ministradas pela jornalista Conceição Tomaz entre abril e maio de 2026, com base no conceito de escrevivências - metodologia criada pela escritora Conceição Evaristo para valorizar as narrativas e o repertório vivido por pessoas negras.
Os encontros ocorreram nos bairros do Pina, na sede do Projeto Criança Urgente - Procriu, e do Ibura de Baixo, na sede do Centro Comunitário Mário Andrade, contando também com o acompanhamento da assistente social Cristinalva Lemos e da estagiária Nathalya Kelly.
As alunas do curso incluem estudantes, marisqueiras, empregadas domésticas, educadoras sociais, cuidadoras de idosos e trabalhadoras de serviços não formais residentes em comunidades como o Bode, Paz e Amor e Sítio Santa Francisca.
Iniciada em 2024, a formação aborda a interseccionalidade entre gênero, raça, classe e território para debater o direito à cidade e o combate ao racismo ambiental.