Cenoura faz bem para os olhos? 9 mitos e verdades desvendados por especialistas

A- A+

Se você já foi repreendido na infância por ler no escuro, ou usou óculos bloqueadores de luz azul para trabalhar em um computador, você pode ter ideias incorretas sobre a saúde dos olhos.

Cerca de quatro em cada 10 adultos correm alto risco de perda de visão, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Mas muitas doenças oculares são tratáveis ou evitáveis, diz Joshua Ehrlich, professor assistente de oftalmologia e ciências visuais da Universidade de Michigan, nos EUA.

Abaixo, confira nove crenças comuns que as pessoas têm sobre a saúde ocular e saiba o que os especialistas têm a dizer sobre elas.

Ler livro ou usar aparelho eletrônico de perto faz mal

Verdadeiro. Nossos olhos não devem se concentrar em objetos próximos ao nosso rosto por longos períodos de tempo, diz Xiaoying Zhu, professora clínica de optometria e principal pesquisadora de miopia do SUNY College of Optometry na cidade de Nova York. Quando o fazemos, especialmente quando crianças, isso estimula o alongamento do globo ocular, o que com o tempo pode causar miopia.

Para ajudar a reduzir a tensão nos olhos, Zhu recomenda seguir a regra 20-20-20: a cada 20 minutos de leitura atenta, olhe para algo a pelo menos 6 metros de distância por pelo menos 20 segundos.

Ler no escuro pode piorar sua visão

Falso. No entanto, se a iluminação for tão fraca que você precise segurar seu livro ou tablet próximo ao rosto, isso pode aumentar os riscos mencionados acima e criar fadiga ocular, o que pode causar dor ao redor dos olhos e têmporas, dor de cabeça e dificuldade de concentração. Mas estes são geralmente sintomas temporários, explica Zhu.

Passar mais tempo ao ar livre ajuda a visão

Verdadeiro. Algumas pesquisas (principalmente focadas em crianças) sugerem que o tempo ao ar livre pode reduzir o risco de desenvolver miopia, disse Maria Liu, professora de optometria clínica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Os especialistas não entendem completamente por que isso ocorre, mas algumas pesquisas sugerem que a luz solar intensa pode estimular a retina a produzir dopamina, o que desencoraja o alongamento dos olhos - embora esses experimentos tenham sido conduzidos principalmente com animais, esclarece Zhu.

Muita luz ultravioleta pode prejudicar a visão

Verdadeiro. Há uma razão pela qual os especialistas dizem para não olhar para o sol. A exposição excessiva aos raios ultravioleta A e B da luz solar pode causar danos irreversíveis à retina, de acordo com Ehrlich. Além disso, também pode aumentar o risco de desenvolver catarata.

Muita exposição à luz ultravioleta também pode aumentar o risco de desenvolver câncer nos olhos, explica Ehrlich - embora esse risco seja baixo. Usar óculos de sol, óculos ou lentes de contato que bloqueiam os raios UV pode oferecer proteção.

Fazer uma pausa no uso de óculos pode impedir que sua visão piore

Falso. Alguns pacientes que precisam de óculos dizem a Safal Khanal, professor assistente de optometria e ciência da visão na Universidade do Alabama em Birmingham, que não usam óculos o tempo todo porque acham que isso piorará sua condição. O especialista alerta que isso não é verdade e, se você precisar de óculos, deve usá-los.

Mesmo um pouco de luz azul das telas é prejudicial aos seus olhos

Falso. Embora algumas pesquisas tenham descoberto que a exposição à luz azul pode danificar a retina e potencialmente causar problemas de visão ao longo do tempo, nenhuma evidência sólida confirmou que isso acontece com exposições típicas em humanos, diz Ehrlich. Também não há evidências de que usar óculos bloqueadores de luz azul melhore a saúde dos olhos.

Mas as telas podem prejudicar a visão das outras maneiras descritas acima, inclusive causando olhos secos, lembra Zhu.

"Quando olhamos para uma tela, simplesmente não piscamos com a frequência que deveríamos e isso pode causar fadiga ocular e visão turva temporária", diz ela.

Fumar faz mal à saúde ocular

Verdadeiro. Um estudo do CDC 2011vinculou o tabagismo com doenças oculares auto relatadas relacionadas à idade em adultos mais velhos, incluindo catarata e degeneração macular relacionada à idade, uma doença em que parte da retina se decompõe e embaça sua visão. Os produtos químicos tóxicos dos cigarros entram na corrente sanguínea e danificam os tecidos sensíveis dos olhos, incluindo a retina, o cristalino e a mácula, diz Khanal.

As cenouras são boas para os olhos

Verdadeiro. Embora uma dieta cheia de cenouras não proporcione uma visão perfeita, algumas evidências sugerem que os nutrientes nelas são bons para a saúde dos olhos. Um grande ensaio clínico, por exemplo, descobriu que suplementos contendo nutrientes encontrados nas cenouras, incluindo antioxidantes como betacaroteno e vitaminas C e E, podem retardar a progressão da degeneração macular relacionada à idade.

"Seguir uma dieta rica em antioxidantes não evita necessariamente a ocorrência de doenças oculares, mas pode ser útil particularmente para pessoas com degeneração macular precoce", explica Ehrlich.

O agravamento da visão é uma parte inevitável do envelhecimento

Falso. A maioria das causas de declínio da visão na idade adulta – incluindo degeneração macular relacionada à idade, catarata e glaucoma – são evitáveis ou tratáveis, se detectadas precocemente, diz Ehrlich. Se sua visão está começando a diminuir, não a descarte como apenas envelhecimento. Ver um oftalmologista imediatamente (ou regularmente, todos os anos) lhe dará a melhor chance de evitar essas condições, indica ele.

Veja também

RESGATE 'Herói' nas buscas por crianças na Amazônia, cachorro Wilson está desaparecido