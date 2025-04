Censo 2022: 76,3% dos pernambucanos têm acesso à vias pavimentadas

A- A+

De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 76,3% dos pernambucanos moram em ruas pavimentadas. O número representa 5,7 milhões de pessoas. Isso faz com que o estado tenha o quarto pior índice do País.

Apenas Pará (69,3%), Rondônia (70,4%) e Amapá (71,9%) têm índices piores que Pernambuco no ranking divulgado nesta quinta-feira (17). Por outro lado, seis estados têm mais de 90% de seus moradores vivendo em ruas com pavimentação, com destaque para São Paulo (96%), Minas Gerais (95,3%), Distrito Federal (94,2%) e Goiás (94%).

Arborização

Ainda segundo a pesquisa do IBGE, em Pernambuco mais da metade da população vivem em vias sem arborização. São 3,7 milhões de pessoas (50,63%) morando em locais sem árvores. Um dado que chama atenção, se levarmos em consideração o Brasil como um todo. Na média levantada pelo instituto de pesquisa, apenas 33,73% dos brasileiros residem em áreas sem a presença de árvores.

“A arborização urbana é essencial para a qualidade de vida nas cidades. Ela contribui para o bem-estar dos habitantes, oferecendo diversos benefícios ambientais, sociais e econômicos. A redução da temperatura é uma consequência importante, diminuindo a incidência de ilhas de calor ao longo do tecido urbano", frisou o analista do IBGE, Maikon Neves.

"Ao integrar os resultados da pesquisa urbanística com práticas de arborização, os municípios podem criar ambientes urbanos mais sustentáveis e agradáveis, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes”, seguiu.

Acessibilidade

Conforme o Censo, das 7,4 milhões de pessoas residentes em áreas com características urbanas em Pernambuco, 65% - 4,8 milhões - moram em vias sem rampa para cadeirantes. Comparado ao ano de 2010, o número melhorou. Há 15 anos eram 97,9% residindo em locais sem o equipamento de acessibilidade.

Apesar da evolução nos números, o estado é o segundo pior no quesito. Apenas o Amazonas, com 5,61% tem índice menor. Para se ter uma ideia, no Mato Grosso do Sul 41,1% da população tem acesso às rampas.

As informações do IBGE também mostram que 635.551 pessoas pernambucanas residem em vias com calçadas livres de obstáculos, quesito novo no levantamento. O que equivale a 8,48% do total da pesquisa no estado. Foi verificado pelos agentes do instituto que 71,2% dos moradores de Pernambuco têm acesso a calçada nas ruas.

Veja também