Censo 2022: Pernambuco ultrapassa 9 milhões de habitantes; Estado é o sétimo mais populoso do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (28), os primeiros resultados do Censo 2022. Os dados apresentam detalhes sobre o crescimento populacional e domiciliar dos municípios e estados brasileiros.

Pernambuco ultrapassou a marca dos 9 milhões de habitantes (9.058.155 no total), permanecendo como o sétimo mais populoso do país, em comparação ao Censo 2010. É também o segundo mais populoso do Nordeste, atrás apenas da Bahia.

A capital pernambucana é a cidade com mais habitantes do estado, com 1.488.920 moradores. No entanto, o Recife apresentou redução populacional em comparação ao Censo 2010, quando tinha 1.537.704 habitantes. Entre os anos de 2010 e 2022, a cidade apresentou taxa negativa de crescimento geométrico de -0,27%.

Já a cidade de Petrolina, no Sertão do estado, foi a que apresentou o maior aumento populacional entre os Censos 2010 e 2022. O município passou de 293.962 para 386.786 habitantes, um acréscimo de 31,6% na quantidade de moradores.

O Censo Demográfico é utilizado para embasar políticas e destinação de recursos públicos. Como destaca o coordenador técnico do Censo 2022 em Pernambuco, João Marcelo Santos, a pesquisa é a única que vai a todos os municípios brasileiros, conseguindo apresentar um retrato mais fiel da realidade do país.

“O Censo é a maior e mais importante pesquisa do IBGE do ponto de vista de que ele é a única pesquisa do IBGE que percorre todo território nacional e vai para todos os domicílios. Sem o Censo a gente vira uma nação cega, com o Censo a gente consegue ter um retrato fidedigno de quem somos, quantos somos e onde vivemos. E isso é básico para que se possa criar as políticas públicas necessárias para que a nossa população possa ter condições de vida, de trabalho, minimamente mais positivas”, comentou.

Ao todo, o estado de Pernambuco possui, atualmente, 9.058.155 habitantes, o que representa 4,46% de toda a população brasileira. Em 2010, a população pernambucana era de 8.796.448 habitantes. A taxa de crescimento geométrica de 2010 até 2022 foi de 0,24% ao ano.

