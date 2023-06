Censo 2022: seis em cada dez domicílios de Itamaracá são de uso ocasional; saiba mais índices

A Ilha de Itamaracá, no Litoral Sul de Pernambuco, tem 60,2% de seus domicílios ocupados de forma ocasional. Os dados são do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na quarta-feira (29).

Imóveis de uso ocasional são o grupo composto, em sua maioria, por residências de veraneio ou casas de campo. Itamaracá, cidade conhecida por sua vocacão turística, ocupa o 11º lugar no ranking nacional desse recorte.

O dado indica que, dos 25.210 domicílios de Itamaracá, aproximadamente seis em cada dez — ou seja, 15.172 residências — são ocupados temporariamente.

Depois de Itamaracá, os municípios com maior percentual de residências de uso ocasional são: Tamandaré (44,80% de seus 16.747 domicílios); São José da Coroa Grande (39,15% de seus 11.660 domicílios); Sairé (24,61% de seus 6.151 domicílios); e Gravatá (23,60% de seus 49.982 domicílios).

Ipojuca, outra cidade de vocação turística do litoral, tem 22,0% de seus 50.347 domicílios ocupados ocasionalmente.

Pernambuco, que ultrapassou a marca dos 9 milhões de habitantes, tem um total de 4.094.799 domicílios, uma variação relativa de 36,77% em relação ao último censo, de 2010. Do atual total, 286.593 são ocupados de forma ocasional, o equivalente a 7%.

Já a capital e cidade mais populosa do Estado, o Recife, de 1.488.920 habitantes, tem apenas 2,8% dos 644.212 domicílios ocupados temporariamente.