EDUCAÇÃO Censo do MEC mostra creche e pré-escola estagnadas e avanço do tempo integral Pesquisa anual organizada pelo ministério com informações disponibilizadas pelas próprias redes mostra cenário do acesso à educação no país

O Censo Escolar de 2024, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação (MEC), mostrou que o patamar de matrículas do ensino infantil estagnou, mas que o país conseguiu passar 1,4 milhão de alunos para o tempo integral, uma das principais estratégias defendidas por especialistas para alavancar a aprendizagem no país. Já a educação profissional cresceu, mas ainda está longe da meta do Plano Nacional de Educação (PNE).

Divulgado com três meses de atraso, o Censo Escolar é uma pesquisa anual organizada pelo MEC com informações disponibilizadas pelas próprias redes. Ele apresenta dados como número de matrículas, de escolas, de professores e também sobre a infraestrutura e os equipamentos disponíveis nos colégios. Abaixo, estão os principais resultados de 2024.

Creche e pré-escola

Etapa escolar que deveria ser universalizada, a pré-escola registrou menos matrículas em 2024 do que 2023. Apesar da queda ter sido pequena, apenas 34 mil num universo de 5,3 milhões, a expectativa era para que esse número crescesse.



O Plano Nacional de Educação (PNE) previa que essa etapa escolar deveria ser universalizada. No entanto, 7% das crianças de 4 e 5 anos ainda estão fora da escola.

— Urge a necessidade de uma busca ativa para entender quem são as crianças que ainda estão fora dessa etapa educacional — defende Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, que teve acesso aos dados junto ao MEC.



— A primeira infância é uma janela de oportunidades que não se reabre. É nesse período que se desenvolvem as bases do pensamento, da linguagem, da socialização. Não podemos continuar empurrando esse problema para depois.

Pré-escola:

2024 - 5.304.203 (-34.079, em relação ao ano anterior)

2023 - 5.338.282 (+245.207, em relação ao ano anterior)

2022 - 5.093.075

Na creche, que atende bebês de 0 a 3 anos, o número teve pequeno crescimento. A boa notícia é que aumentou a proporção de crianças negras nessa etapa escolar.

— Os dados mostram que pouco ou nada mudou no último ano na educação infantil. O aumento do percentual de crianças negras na educação infantil é um avanço, sim, mas ainda insuficiente. Essas são justamente as crianças que mais precisam de acesso à creche, e ainda são muitas as que ficam de fora. A desigualdade persiste, mesmo diante de pequenos progressos — diz Luz.

Creche:

2024 - 4.187.691 (+64.818, em relação ao ano anterior)

2023 - 4.122.873 (+187.184, em relação ao ano anterior)

2022 - 3.935.689

Tempo integral

O MEC conseguiu criar, em 2023 e 2024, mais de 1,4 milhão de novas matrículas em tempo integral. Esse número se refere à educação infantil, ao ensino fundamental e ao médio somados. No entanto, essa evolução foi maior em 2023 do que em 2024. Nesse último ano, a principal etapa beneficiada foi o ensino médio.

Tempo integral - Educação infantil:

2024 - 2.316.214 (+148.224, em relação ao ano anterior)

2023 - 2.167.990 (+197.987, em relação ao ano anterior)

2022 - 1.970.003

Tempo integral - Ensino fundamental:

2024 - 4.051.714 (+312.353, em relação ao ano anterior)

2023 - 3.739.361 (+582.075, em relação ao ano anterior)

2022 - 3.157.286

Tempo integral - Ensino Médio:

2024 - 1.564.455 (+163.491, em relação ao ano anterior)

2023 - 1.400.964 (+29.134, em relação ao ano anterior)

2022 - 1.371.830

Em 2023, o MEC lançou o Programa Escola em Tempo Integral para fomentar a criação de vagas com mais de 7 horas de aulas por dia. Para isso, o governo federal fornece assistência técnica e financeira às redes estaduais e municipais, que são responsáveis pelas vagas.

Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 mostram que estudantes de escolas em tempo integral — com mais de sete horas de aulas por dia — aprendem o equivalente a um ano a mais em Matemática, de acordo com análise de dois institutos voltados para a melhoria do ensino no país, o Sonho Grande e o Natura. O levantamento mostra ainda que esse grupo de colégios da rede pública com mais tempo diário de aula teve um nota de 4,4 no indicador, contra 4,1 das unidades em tempo parcial.

Educação profissional

O Brasil também registrou um aumento no número de matrículas de educação profissional, ainda que tímido, o que deixa o país longe da meta definida em 2014 no Plano Nacional de Educação. A lei previa que, neste ano, o país atingiria 4,8 milhões de alunos nessa modalidade. No entanto, chegou a apenas 2,5 milhões.

2024 - 2.576.293 (+162.468, em relação ao ano anterior)

2023 - 2.413.825 (+261.319, em relação ao ano anterior)

2022 - 2.152.506

