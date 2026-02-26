Qui, 26 de Fevereiro

EDUCAÇÃO

Censo escolar mostra o que melhorou e o que piorou na educação; confira

Ministério da Educação divulga resultado da pesquisa que faz um retrato anual da educação brasileira

Sala de aula Sala de aula  - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Censo Escolar 2025, divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC), mostrou um aumento expressivo no número de alunos em tempo integral e no ensino profissionalizante.

No entanto, a quantidade de crianças em creche pública cresceu pouco e a de matrículas na educação de jovens e adultos (EJA) chegou ao menor patamar desde 1996.

Outro dado que chama atenção é a queda no número de alunos em todas as etapas: creche, pré-escola, ensino fundamental e médio. Só nesta última etapa, são 419 mil estudantes a menos do que no ano anterior. Veja abaixo:

Creche
O número geral de alunos em creche, que atende crianças de 0 a 3 anos, registrou uma pequena queda, de cinco mil matrículas. Considerando apenas a escola pública, o número aumentou, mas menos do que nos últimos anos.

Número de matrículas por ano:

Esta é uma etapa escolar em que as redes públicas ainda não atendem toda a demanda de crianças. A proporção de crianças de 2 a 3 anos fora da creche por falta de vagas está no mesmo patamar há cinco anos. Desde 2019, ela gira em torno de 39%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Educação de 2024, divulgados em junho do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tempo integral
Em 2025, o país registrou 923 mil novas matrículas em tempo integral — aquelas em que o aluno tem pelo menos sete horas de aulas por dia — na rede pública. A maior parte dessa evolução (605 mil) se deu no ensino fundamental e no ensino médio (130 mil). Essa é uma das principais estratégias defendidas por especialistas para alavancar a aprendizagem no país.

Número de matrículas por ano:

Educação profissional
O Brasil registrou um aumento expressivo no número de matrículas de educação profissional. Foram 611 mil alunos nesta modalidade a mais do que em relação ao ano anterior. No entanto, o Brasil está atrasado nesse quesito: o último Plano Nacional de Educação (PNE), criado em 2014, definia a meta era de 4,8 milhões de alunos nessa modalidade em 2024.

Número de matrículas por ano:

Esse crescimento se deu na educação pública entre alunos de 15 a 17 anos — a faixa etária que envolve, principalmente, o ensino médio.

EJA
A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade para quem não completou a educação básica, voltou a perder alunos pelo oitavo ano seguido. Além disso, chegou ao seu menor patamar registrado — há registros desde 1996. Quase metade da população (49,2%) de mais de 25 anos não terminou o ensino médio — um contingente de 65 milhões de pessoas.

Número de matrículas por ano:

