Censo Escolar: Pernambuco lidera ranking de maior ensino médio em tempo integral do Brasil

A- A+

O estado de Pernambuco segue consolidando sua posição de destaque na educação brasileira.

Segundo dados do Censo Escolar 2024, divulgados nesta quarta-feira (9), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estado tem, mais uma vez, a maior proporção de estudantes do ensino médio matriculados em escolas de tempo integral: 69,6%.

O índice está muito acima da média nacional, que é de 24,2%.

O estado também figurou no topo do ranking em 2023, com 66,8%, e em 2022, com 62,5%, revelando um avanço constante.

“A cada ano, a proporção de alunos nas escolas integrais de ensino médio aumenta, ou seja, nossa rede em tempo integral não para de crescer. Desde que chegamos na gestão, o Governo do Estado já implementou 97 escolas em tempo integral e criou 17.618 mil novas vagas nesta modalidade, contemplando estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. A universalização do ensino integral é uma prioridade nossa”, afirma Gilson Monteiro, secretário de Educação de Pernambuco.

Atualmente, a rede estadual conta com 564 unidades que ofertam o ensino médio em tempo integral, entre Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem), Escolas de Referência em Ensino Fundamental e Ensino Médio (Erefem) e Escolas Técnicas Estaduais (ETE). Ao todo, são 226.569 estudantes matriculados na rede pública de ensino integral.

Para o secretário executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra, os números confirmam o acerto das políticas públicas estaduais.

“Pernambuco tem se destacado na educação integral porque tem um trabalho consolidado para esses estudantes e professores. Isso tem nos dado, ano a ano, uma posição relativamente confortável em relação ao Plano Nacional de Educação (PNE). Estamos chegando a 70% desses estudantes na educação integral, isso para a gente é motivo de muita comemoração”, afirma.

Mais de 63% das escolas da rede estadual funcionam em tempo integral, ultrapassando a meta estipulada pelo PNE.

Até 2026, a previsão do governo é criar mais 36 escolas em tempo integral e 15 escolas técnicas, ampliando a cobertura conforme as necessidades de cada comunidade.

Pioneirismo

Pernambuco é considerado um dos pioneiros no ensino em tempo integral. A trajetória começou em 2004, no Ginásio Pernambucano, quando o estado ainda ocupava a 21ª posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Mais do que ampliar a carga horária, o modelo pernambucano foca no desenvolvimento integral dos estudantes, a partir de oito alavancas de sucesso, que incluem ações como projeto de vida, disciplinas eletivas e atividades de monitoria.

Veja também