Uruguai Censo mostra Uruguai com população estagnada, envelhecida, urbana e com mais imigrantes Sem o fluxo migratório, o número de habitantes do Uruguai teria diminuído devido ao aumento conjuntural dos óbitos pela pandemia de covid-19

O Uruguai tem uma população estagnada em 3,4 milhões de habitantes, com maior concentração urbana e mais imigrantes, segundos dados preliminares do último censo, apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta segunda-feira (27).

Vivem no país 3.444.263 pessoas, das quais 52% são mulheres e 48% são homens.

Isto representa um aumento de 1% na relação com a população registada no censo de 2011, que o INE atribuiu à chegada de cerca de 62.000 imigrantes.

“Os imigrantes permitiram que tivéssemos uma pequena alta na população no período entre censos”, explicou o diretor do INE, Diego Aboal.

Sem o fluxo migratório, o número de habitantes do Uruguai teria diminuído devido ao aumento conjuntural dos óbitos pela pandemia de covid-19 e à queda persistente da natalidade nas últimas décadas.

O Uruguai tem uma população "relativamente estagnada", ressaltou Aboal, ao anunciar o desafio que o país tem pela frente: "cada criança será muito preciosa".

Aboal destacou também o processo de envelhecimento dos uruguaios, cuja idade média é de 38 anos, acima dos 34 anos de 2011 e dos 29 de 2004.

Atualmente, 2% da população tem mais de 85 anos e o número de centenários aumentou para 822 (eram 517 em 2011 e 440 em 2004).

Além disso, é contínua a diminuição da população que vive no meio rural, estimada em 4% frente aos 96% da população urbana. No censo de 1963, uma em cada cinco pessoas morava no campo.

No Uruguai, também diminuiu o tamanho médio das famílias para 2,5 pessoas. “Isto tem a ver com as tendências demográficas, mas também com um país que se desenvolveu”, afirmou Aboal.

Pela primeira vez, os imigrantes aumentam a população

Pela primeira vez desde a censura de 1908, foi registado um crescimento da população nascida no exterior, que se situava em 3%, um ponto percentual a mais do que 2011.

O INE estima que 61.810 imigrantes chegaram ao país entre 2012 e 2023, a maioria proveniente da Venezuela (27%), Argentina (22%) e Cuba (20%), seguidos de pessoas recebidas do Brasil, Colômbia, Espanha, Peru, Estados Unidos, Chile e República Dominicana, entre outros.

No Uruguai, com uma superfície de 176.000 km², a maior quantidade da população está na costa sul do país, nas margens do Rio da Prata e do Oceano Atlântico, com picos no litoral, nas margens do rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, e com menor densidade nas regiões norte e leste, na fronteira com o Brasil.

Há mais de dois séculos são feitas consultas demográficas no território Uruguai, mas o primeiro censo abrangeu todo o país foi realizado em 1860, quando foram registrados 223.238 habitantes.

O censo de 2023 fez história como o primeiro realizado no Uruguai no qual a população poderia preencher o formulário pela internet, uma modalidade escolhida por seis entre dez famílias.

