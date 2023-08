A- A+

CENSO 2022 Pernambuco é o quarto estado com mais indígenas; Pesqueira lidera entre municípios Cidade do Agreste é ainda a sexta em números absolutos no Brasil

Pernambuco é o quarto estado com mais indígenas do Brasil, segundo recorte do Censo 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta segunda-feira (7). Segundo o instituto, o Estado está atrás do Amazonas, da Bahia e do Mato Grosso do Sul no ranking nacional.

Em Pernambuco, vivem 106.634 indígenas, o equivalente a 6,29% do total do País, onde. A pesquisa mostra que no Brasil há 1.693.535 indígenas, que representam 0,83% do total da população nacional. Das 5.570 cidades do país, 4.832 têm moradores indígenas (86,8%).

O percentual dos indígenas em Pernambuco em relação à população total é de 1,18%, que é acima da média nacional de 0,83%.

O Censo também mostra que os indígenas estão distribuídos em 180 dos 184 municípios pernambucanos, além de Fernando de Noronha — apenas Chã de Alegria, na Zona da Mata; e Barra de Guabiraba, Belém de Maria e Salgadinho, no Agreste, não tiveram nenhum habitante que se declarou indígena.

Ranking nacional mostra que mais de 61% da população indígena está concentrada nos cinco primeiros estados (Foto: Reprodução/IBGE)

Metodologia

De acordo o IBGE, a contagem da população indígenas considerou duas situações:

- na primeira, eram consideradas indígenas as pessoas que se autodeclararam dessa forma no quesito sobre cor ou raça, que é universal.

- na segunda, foram pré-mapeadas localidades onde havia ocupação indígena confirmada ou potencial, para além das terras indígenas, e os equipamentos de coleta, munidos de GPS, abriam a pergunta de cobertura: “Você se considera indígena?”.

No Estado, mostra o Censo, foram computados 42.403 domicílios particulares permanentes ocupados com ao menos um morador indígena, onde vivem 136.911 residentes. Destes, 77,71% se autodeclararam indígenas. Nesses lares vivem, em média, 3,23 pessoas.

Dentro das 13 terras indígenas pernambucanas, por sua vez, há um total de 17.179 domicílios particulares permanentes ocupados, que representam 0,54% dos quase 3,2 milhões de lares do estado. Nestes lares vivem 55.579 pessoas, sendo que 61,74% se autodeclararam indígenas.



Pesqueira lidera

Entre as cidades pernambucanas, o primeiro lugar, em números absolutos, ficou com Pesqueira, no Agreste, onde há 22.728 pessoas que se declararam indígenas entre seus 62.722 habitantes (36,24% do total). O município também é o sexto com maior quantidade de indígenas em todo o Brasil, segundo o IBGE.

Na sequência, aparecem Carnaubeira da Penha, com 10.506 indígenas; Tacaratu, com 8.241; Cabrobó, com 6.231; e Águas Belas, com 5.712.

Em termos proporcionais, a cidade que lidera em Pernambuco é Carnaubeira da Penha, onde 85,84% de seus 12.239 habitantes se declararam indígenas.

O município também ficou em oitavo lugar no ranking nacional de locais com maior percentual de indígenas no total da população. Jatobá ficou na segunda posição estadual, com 39,79% de indígenas, seguida por Pesqueira (36,24%), Tacaratu (34,38%) e Mirandiba (32,03%).

Mapa mostra onde estão as Terras Indígenas de Pernambuco (Foto: Reprodução)

Terras Índigenas

O Censo mostra que 34.314 indígenas vivem em terras indígenas em Pernambuco, ou 32,18% do total estadual. Entre as 13 Terras Indígenas (TIs) oficialmente delimitadas, a mais populosa é a TI Fulni-ô, em Águas Belas, com 26.300 residentes, sendo 5.627 indígenas, ou 21,4% do total.

A TI Xukuru, em Pesqueira, vem logo atrás, com 8.320 habitantes, sendo 8.179 indígenas (98,31% do total). O Estado possui 72.320 indígenas residindo fora de Terras Indígenas oficialmente delimitadas.

A terceira posição ficou com a TI Pankararu, presente nos municípios de Jatobá, Petrolândia e Tacaratu, com 7.345 moradores, dos quais 7.293, ou 99,29% do total, se autodeclararam indígenas. A única TI onde 100% da população se declarou indígena foi Xukuru de Cimbres, localizada nos municípios de Pesqueira, Alagoinha, Pedra e Venturosa, com 115 habitantes.

Em Pesqueira, dos 22.033 domicílios particulares permanentes ocupados da cidade, 8.729 (39,62% do total) têm ao menos um morador indígena, a maior quantidade em números absolutos do estado. Já em números proporcionais, Carnaubeira da Penha tem o maior percentual de lares com ao menos um morador indígena. Dos 3.410 domicílios do município, 2.904, ou 85,16% do total, estão nessa classificação.



