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mundo Centcom: Irã lança ataques contra forças americanas no Oriente Médio Os ataques ocorrem após quatro dias de interrupções das agressões militares americanas e iranianas

O Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) informou que forças da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançaram vários mísseis balísticos a partir do país persa, em uma tentativa de ataque surpresa contra alvos dos EUA no Oriente Médio.





"Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos EUA permanecem vigilantes e em estado de prontidão elevada", informou o Centcom em comunicado no X.

Os ataques ocorrem após quatro dias de interrupções das agressões militares americanas e iranianas.

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