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Centcom: Irã lança ataques contra forças americanas no Oriente Médio
Os ataques ocorrem após quatro dias de interrupções das agressões militares americanas e iranianas
Imagens divulgadas pelo CENTCOM mostram navios de guerra da Marinha dos EUA no Oriente Médio - Foto: X / @CENTCOM
O Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) informou que forças da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançaram vários mísseis balísticos a partir do país persa, em uma tentativa de ataque surpresa contra alvos dos EUA no Oriente Médio.
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"Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos EUA permanecem vigilantes e em estado de prontidão elevada", informou o Centcom em comunicado no X.
Os ataques ocorrem após quatro dias de interrupções das agressões militares americanas e iranianas.