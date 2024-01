Centenária fabricante de impressoras, HP investe em inteligência artificial ao comprar a Juniper

A- A+

A Hewlett Packard Enterprise (HPE), divisão de computação em nuvem do grupo mais conhecido no Brasil pelas impressoras HP, vai comprar a Juniper, que produz dispositivos de rede, como roteadores e switches e é também dona de uma operação de inteligência artificial (IA) conhecida Mist AI, por US$ 14 bilhões.

O anúncio foi feito na noite de terça-feira. O valor, a ser pago em dinheiro, representa um prêmio de 32% sobre a cotação atual das ações da Juniper.

Se por um lado o negócio mostra a aposta da HPE em uma nova frente de negócios e também em IA, por outro foi recebido por ceticismo por analistas do mercado diante do montante pago: US$ 14 bilhões representam nada menos do que metade do valor de mercado da HPE na Bolsa hoje.

A tecnologia de redes, que direciona o fluxo de informações entre dispositivos e pela internet, será o novo núcleo da HPE, afirmou o CEO da empresa, Antonio Neri, em uma entrevista após o anúncio do acordo. Essa linha de negócios dobrará de tamanho assim que o negócio for concluído, conforme declarado pela empresa.

A HPE afirmou que financiará a compra com empréstimos. “As empresas esperam que a aquisição, que foi aprovada por ambos os conselhos, seja concluída até o final deste ano ou no início de 2025”.

Desde a cisão da Hewlett-Packard em duas unidades, em 2015 (uma divisão ficou com a fabricação de hardwares e data centers e outra, com serviços em nuvem), a HPE tem se concentrado em expandir linhas de negócios lucrativas, como a venda de computação de alta potência e armazenamento remoto.

No entanto, a empresa tem enfrentado dificuldades para crescer, com seus negócios avançando menos de 2% nos últimos anos.

A Juniper, assim como seu grande rival Cisco Systems Inc., fabrica dispositivos de rede, como roteadores e switches. A combinação HPE-Juniper perturbará a indústria, pois "havia apenas um grande fornecedor", disse Neri, referindo-se à Cisco.

- Hoje estamos criando realmente uma segunda opção, uma opção muito mais moderna que os clientes estavam procurando.

Assim como grande parte da indústria de tecnologia, a Juniper destacou o potencial de novos serviços de inteligência artificial para impulsionar o crescimento. Juntas, as empresas se destacarão na construção de data centers e na execução de redes para operações habilitadas por IA, afirmou o CEO da Juniper, Rami Rahim, em uma entrevista.

Rahim liderará o negócio combinado de redes e se reportará a Neri após o fechamento do acordo, conforme informao pelas empresas.

O acordo marca a primeira grande transação de tecnologia de 2024, após o pior ano para fusões e aquisições desde 2013. Após os negócios globais atingirem um recorde de US$3,82 trilhões em 2021, caíram para US$2,17 trilhões no ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Já na expectativa do anúncio da aquisição, as ações da HPE fecharam em queda de 8,9% na terça-feira, pior desempenho desde maio de 2020.

Alguns analistas questionaram a possível aquisição, afirmando que a compra pela HPE de uma empresa de tecnologia mais antiga como a Juniper poderia complicar suas iniciativas de crescimento. Outros apontaram os riscos de um aumento do endividamento ou de oferta de linhas de produtos sobrepostas que poderiam confundir os clientes

