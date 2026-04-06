Centenário de Maria do Carmo Magalhães de Queiroz Monteiro é celebrado em missa nesta segunda (6)
Legado é lembrado em missa realizada na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife
Maria do Carmo Magalhães de Queiroz Monteiro, conhecida como Dona do Carmo, completaria 100 anos nesta segunda-feira (6).
Seu legado é lembrado em missa celebrada pelo frei Rinaldo, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.
Entre os presentes, o filho Eduardo de Queiroz Monteiro, fundador e presidente do Grupo EQM do qual faz parte a Folha de Pernambuco.
Também participam netos, amigos e autoridades políticas, a exemplo do ex-governador de Pernambuco João Lyra.
Nascida em 1926, no Recife, Dona do Carmo era a filha caçula do ex-governador de Pernambuco Agamenon Magalhães e Antonieta Magalhães, e cresceu em um ambiente marcado pela vida pública e participação política.
Casada com o ex-ministro Armando Monteiro Filho, com quem teve uma união duradoura de mais de seis décadas, foi mãe de cinco filhos: Maria Lecticia Cavalcanti, Armando Neto, Horácio Monteiro, Sérgio Monteiro e Eduardo de Queiroz Monteiro.
Conhecida pela elegância e perfil agregador, Dona do Carmo formou uma das famílias mais influentes de Pernambuco. Ao completar um século de nascimento, sua memória é reverenciada por todos que reconhecem sua contribuição fundamental para a história do estado.