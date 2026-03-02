A- A+

ATAQUE Centenas de aviões israelenses bombardeiam Líbano e Irã nesta segunda-feira (2) O Exército também anunciou um "bombardeio seletivo" contra um comandante do Hezbollah em Beirute

O Exército de Israel anunciou ataques simultâneos no Irã e no Líbano nesta segunda-feira (2) e advertiu o movimento islamista libanês Hezbollah que pagará "caro" por abrir fogo contra o país.

As Forças Armadas de Israel lançaram nesta segunda-feira uma onda de ataques contra o Hezbollah, depois que o grupo, apoiado pelo Irã, reivindicou disparos de foguetes contra seu território.

"Neste momento, centenas de aviões da Força Aérea estão bombardeando simultaneamente o Líbano e o Irã", disse o porta-voz militar, general Effie Defrin, na televisão.

"O Hezbollah abriu fogo durante a noite. Sabia exatamente o que estava fazendo. Nós advertimos e eles pagarão caro por isso".

O Exército também anunciou um "bombardeio seletivo" contra um comandante do Hezbollah em Beirute.

O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou no X que o secretário-geral do movimento islamista, Naim Qasem, era "um alvo designado para ser abatido".

Na madrugada de segunda-feira, jornalistas da AFP relataram um bombardeio israelense na periferia sul da capital libanesa, reduto do Hezbollah.

Os ataques israelenses aconteceram após lançamentos de foguetes e drones a partir do Líbano, o primeiro ataque contra Israel reivindicado pelo Hezbollah desde a assinatura de um acordo de cessar-fogo em novembro de 2024, que acabou com mais de um ano de guerra entre as duas partes.

Veja também