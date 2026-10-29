A- A+

ATAQUE Centenas de drones lançados contra a região de Moscou Ataques aconteceram no momento em que Rússia e Ucrânia se preparam para retomar, em novembro, as negociações de paz, com mediação dos Estados Unidos

Mais de 600 drones foram lançados em direção à região de Moscou, no segundo dia da reunião de cúpula Rússia-África na capital russa, informou o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin.

"Entre 20h30 de 28 de outubro e 7h00 de 29 de outubro, 613 drones se dirigiram à região de Moscou. A maioria foi neutralizada pela defesa antiaérea do Ministério da Defesa", afirmou Sobyanin no Telegram.

Ele destacou que 231 drones foram destruídos antes de chegar à região de Moscou.

A capital da Rússia recebe desde quarta-feira a terceira reunião de cúpula Rússia-África, com delegações de 48 países, das quais 22 são lideradas por chefes de Estado, segundo o Kremlin.

Os ataques aconteceram no momento em que Rússia e Ucrânia se preparam para retomar, em novembro, as negociações de paz, com mediação dos Estados Unidos.

A guerra começou com a ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Nos últimos meses, os dois países intensificaram os ataques com drones e projéteis, que provocam muitas vítimas nos dois lados.

Em meados de setembro, quase 1.600 drones foram lançados em direção à região de Moscou e derrubados, informou Sobyanin.

Veja também