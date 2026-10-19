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EUROPA Centenas de escolas na Europa recebem falsas ameaças de atentados Até o momento não se sabe se estes incidentes estão relacionados

Centenas de escolas da Irlanda do Norte, Escócia, Hungria e Sérvia receberam mensagens com ameaças de bomba nesta segunda-feira (19), o que provocou a evacuação de alguns centros de ensino, anunciaram as autoridades locais, que as consideram falsos alarmes.

Até o momento não se sabe se estes incidentes estão relacionados.

Na Irlanda do Norte, "até 300 escolas informaram que receberam o mesmo e-mail com a ameaça" de atentado, indicou a polícia, detalhando que a mensagem "vinha de fora do Reino Unido" e que a considerava "um falso alarme".

O ministro da Educação da Irlanda do Norte, Paul Givan, disse que a ameaça "parecia proceder de islamistas que afirmavam que a sharia (a lei islâmica) seria imposta no país e que havia artefatos explosivos no interior desses centros de ensino".

A polícia escocesa indicou, por sua vez, que também está investigando "mensagens ameaçadoras enviadas a várias escolas", sem citar detalhes sobre a natureza deste conteúdo e acrescentando que também considera que se trate de "falsos alarmes".

Na Hungria, meios de comunicação locais receberam e-mails sinalizando que bombas haviam sido colocadas em mais de 70 escolas em todo o país, de acordo com a polícia.

Diversas unidades educacionais foram evacuadas, mas as autoridades declararam que nenhuma bomba foi encontrada.

"Segundo as investigações realizadas até o momento, as ameaças feitas nesta manhã se revelaram infundadas", declarou no Facebook o ministro do Interior húngaro, Gabor Posfai.

Na vizinha Sérvia, a emissora pública de rádio e televisão RTS informou que mais de 100 escolas também receberam ameaças de bomba.

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