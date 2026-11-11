Europa
Centenas de escolas são evacuadas em toda a Itália após ameaças de bomba
Primeira-ministra, Giorgia Meloni, afirmou que convocou uma reunião do governo para mais tarde, depois que 312 instituições de ensino receberam as ameaças, segundo a imprensa italiana
Mais de 300 escolas em toda a Itália foram evacuadas nesta quarta-feira (11) após uma série de falsas ameaças de bomba, informou a imprensa local, embora a primeira-ministra, Giorgia Meloni, tenha assegurado que não existe um "perigo concreto".
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Meloni afirmou que convocou uma reunião do governo para mais tarde, depois que 312 instituições de ensino receberam as ameaças, segundo a imprensa italiana.