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Europa Centenas de escolas são evacuadas em toda a Itália após ameaças de bomba Primeira-ministra, Giorgia Meloni, afirmou que convocou uma reunião do governo para mais tarde, depois que 312 instituições de ensino receberam as ameaças, segundo a imprensa italiana

Mais de 300 escolas em toda a Itália foram evacuadas nesta quarta-feira (11) após uma série de falsas ameaças de bomba, informou a imprensa local, embora a primeira-ministra, Giorgia Meloni, tenha assegurado que não existe um "perigo concreto".

Meloni afirmou que convocou uma reunião do governo para mais tarde, depois que 312 instituições de ensino receberam as ameaças, segundo a imprensa italiana.

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