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Europa

Centenas de escolas são evacuadas em toda a Itália após ameaças de bomba

Primeira-ministra, Giorgia Meloni, afirmou que convocou uma reunião do governo para mais tarde, depois que 312 instituições de ensino receberam as ameaças, segundo a imprensa italiana

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Centenas de escolas são evacuadas em toda a Itália após ameaças de bombaCentenas de escolas são evacuadas em toda a Itália após ameaças de bomba - Foto: Pexels/Reprodução

Mais de 300 escolas em toda a Itália foram evacuadas nesta quarta-feira (11) após uma série de falsas ameaças de bomba, informou a imprensa local, embora a primeira-ministra, Giorgia Meloni, tenha assegurado que não existe um "perigo concreto".

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Meloni afirmou que convocou uma reunião do governo para mais tarde, depois que 312 instituições de ensino receberam as ameaças, segundo a imprensa italiana.

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