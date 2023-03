Centenas de pássaros silvestres são apreendidos na BR-423, em Garanhuns

A- A+

Centenas de pássaros silvestres que eram transportados por dois homens em um carro foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (9). Segundo a polícia, foram 618 aves recuperadas e 34 morreram.

A polícia localizou os suspeitos na BR-423, em Garanhuns, no Agreste Meridional de Pernambuco.

As aves, segundo a PRF, foram aprisionadas na Bahia e seriam comercializadas na região de Garanhuns.

As gaiolas eram apertadas e algumas aves chegaram a morrer por conta de maus-tratos e do calor. As gaiolas foram achadas pelos policiais rodoviários em frente ao posto de Garanhuns.

No interior e no porta-malas do veículo havia dez gaiolas com aves de diversas espécies, como papa-capim, galo-de-campina, graúna, canário e patativa.

Um dos homens já possuía passagem na polícia pelo mesmo crime. As aves foram encaminhadas à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) em Garanhuns.

A PRF emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para os homens pelo crime ambiental.

