Ano Novo Chinês Centenas de pessoas lotam o Marco Zero para celebrar o Ano Novo Chinês Imagens referentes ao país asiático foram projetadas em prédios do bairro do Recife

Quem esteve presente nas ruas do bairro do Recife, na noite desta quinta-feira (19), pôde presenciar e celebrar o Ano Novo Chinês. Nativos e pernambucanos fãs da cultura oriental lotaram a Praça do Marco Zero, na capital pernambucana, para acompanhar um show de luzes e eventos culturais. Esta foi a segunda vez consecutiva que o evento foi realizado na cidade, em uma parceria da Prefeitura do Recife com o Consulado Geral da República Popular do país asiático.

O evento foi prestigiado pelo Cônsul Geral da China no Recife, Yan Yuqing, além dos vice-cônsules chineses, He Yongwei e Han Zhiqiang. Representando o Governo de Pernambuco, o secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (Cidadania), acompanhou a festividade.

Fã da cultura chinesa, a recifense Vanessa Viana se disse encantada com a celebração. Foi a segunda vez que ela acompanhou o Ano Novo Chinês. "É bastante diferente. Apesar de não ter ligação com a China, admiro a cultura dele, a forma dinâmica deles levarem a vida, da persistência, o comércio forte, a resistência milenar. Achei muito legal esse evento", contou à reportagem.

Durante a programação, imagens foram projetadas nos prédios da Associação Comercial de Pernambuco, da Caixa Cultural e também na Avenida Marques de Olinda, para celebrar a cultura chinesa, além de reforçar a parceria entre a China e o Brasil. O ano de 2023 será marcado como o ano do Coelho, símbolo da sorte em diversas culturas.

Na praça do Marco Zero, as apresentações da Dança do Leão, do Coral do Instituto Confúcio da UPE e do tradicional Kung Fu fizeram referência à China e prenderam a atenção das crianças e adultos presentes. Representando Pernambuco, o Maracatu Encanto do Pina também fez a alegria da galera.

