MUNDO Centenas de pessoas são evacuadas devido a erupção vulcânica na Indonésia Erupção do Monte Ibu lançou cinzas a uma altitude de 5 mil metros

Centenas de pessoas foram retiradas às pressas no Leste da Indonésia, devido à erupção de um vulcão nesta sexta-feira que levou as autoridades a decretar o nível de alerta mais alto.

A erupção do Ibu, que lançou cinzas a uma altitude de 5 mil metros, levou à evacuação de sete municípios vizinhos, segundo o chefe local da agência de mitigação de desastres, Muhammad Ade Fabanyo.

“Os evacuados continuam a chegar e até esta manhã de sexta (hora local) os dados preliminares indicam que temos cerca de 400 pessoas” no centro de acolhimento montado, afirmou.

O Monte Ibu, localizado na remota ilha de Halmahera, é um dos muitos vulcões da Indonésia, que registou mais de 21 mil erupções no ano passado.





Esse extenso arquipélago no Sudeste Asiático está localizado no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica.

