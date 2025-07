A- A+

MUNDO Centenas de pessoas são evacuadas enquanto incêndio florestal na Grécia avança em Creta País sofre com uma onda de calor que está devastando grande parte do sul da Europa

Um incêndio florestal provocado por ventos fortes na ilha de Creta, no sul da Grécia, forçou a evacuação de moradores e turistas, disseram autoridades nesta quinta-feira. A Grécia está sofrendo com uma onda de calor que está devastando grande parte do sul da Europa.

O país se tornou particularmente vulnerável nos últimos anos aos incêndios florestais de verão, que são alimentados por ventos fortes, seca e altas temperaturas relacionadas às mudanças climáticas.

A mídia local disse que cerca de 1.500 pessoas tiveram que ser evacuadas por causa do incêndio, que começou na noite de quarta-feira. "Evacuações ocorreram em vários hotéis e os turistas foram transferidos em segurança para um ginásio fechado no município de Ierapetra", disse o vice-prefeito Yannis Androulakis ao canal de TV Mega, referindo-se à cidade turística no sudeste.

Ele disse que as autoridades agiram porque os aviões bombardeiros de água não conseguiram chegar às áreas afetadas durante a noite.

"No momento, há três frentes ativas", disse Androulakis. "Devido aos ventos fortes, o fogo progrediu rapidamente."

Cerca de 270 bombeiros, 10 helicópteros e drones foram mobilizados para combater o incêndio, disse Vassilios Vathrakoyannis, porta-voz do corpo de bombeiros. Elas incluem reforços enviados da capital, Atenas.

"Ainda há várias frentes diferentes. O fogo está queimando matagais e plantações", disse ele.

"Os ventos estão muito fortes — até nove na escala Beaufort."

Terreno irregular e árido

Creta, a maior ilha da Grécia, tem uma paisagem árida e irregular, atravessada por ravinas, o que dificulta o combate ao incêndio pelos bombeiros. O incêndio danificou casas e plantações em estufas de frutas e vegetais, informou a mídia local.

Assim como o resto de Creta, Ierapetra – um resort à beira-mar com uma população de 23.000 habitantes – recebe milhares de turistas no verão. Vathrakoyannis disse que as autoridades avaliariam a extensão dos danos assim que o incêndio fosse controlado.

Ele enfatizou que o risco de incêndios era "considerável" em julho, o mês mais quente do ano na Grécia. Até agora, a Grécia tinha sido mais ou menos poupada da onda de calor que atingiu outras partes do sul da Europa.

O país registrou seu verão mais quente no ano passado, quando 45.000 hectares foram incendiados, de acordo com o WWF Grécia e o Observatório Nacional de Atenas. Em termos de área de superfície destruída, 2023 foi o pior ano já registrado.

Quase 175.000 hectares foram destruídos e 20 pessoas morreram durante uma série de ondas de calor prolongadas, quando as temperaturas subiram em alguns lugares para 46 graus Celsius (115 graus Fahrenheit).

