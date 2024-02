Centenas de pessoas são evacuadas por incêndio em edifício em Moscou; vídeo

A- A+

Um incêndio em um edifício residencial no noroeste de Moscou provocou a retirada de "aproximadamente 400" pessoas, disseram na madrugada desta sexta-feira (9, noite de quinta em Brasília) as autoridades russas, que não detalharam as causas do incidente. Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande edifício com a parte superior em chamas e enormes labaredas de fogo saindo do imóvel.

Diversos caminhões dos bombeiros e viaturas policiais foram enviados ao local, de acordo com essas imagens.

"Há um incêndio no topo de um imóvel residencial de seis andares" perto da estação de metrô Aeroporto, assinalou no Telegram o serviço municipal do Ministério de Situações de Emergência, ainda sem informações sobre eventuais vítimas.





BREAKING: Multiple buildings on fire in Moscow, Russia pic.twitter.com/2GieX9kQBx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 8, 2024

As chamas afetam uma superfície de 4.000 m², segundo essa pasta, que mobilizou "mais de 130 especialistas" e "dois helicópteros" no local para tentar conter o fogo. Em um comunicado separado, o ministério indica que "cerca de 400 pessoas foram retiradas".





Por ora, as autoridades não indicaram nenhuma causa possível para o incêndio. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, explicou que "os bombeiros estão tomando todas as medidas necessárias para apagar o incêndio" e que "os moradores retirados estão recebendo a ajuda necessária".

